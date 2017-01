Det norske førstelaget fikset stafettseier

ANNONSE

Det ble en fin dag for det norske førstelaget på dagens stafett i Ulricehamn. Laget bestående av Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen parkerte motstanderne på dagens stafett.

Tyskland, Sverige og USA spiste opp noe av forspranget, men Marit Bjørgen trengte ikke å bekymre seg nevneverdig for seieren da hun gikk i mål 8,8 sekunder foran Tyskland på andreplass. Sverige tok tredjeplassen.

- Rykket var ikke helt planlagt, men jeg måtte jo bare gå fra start og prøve å skape en luke. Jeg trodde ikke jeg hadde klart det inntil jeg snudde meg og så at det ikke var noen der, sa Weng til NRK.

Flugstad Østberg, som stod for den første etappen, la et godt grunnlag og ledet inn til første veksling. På den andre etappen passet Heidi Weng på å fjerne all tvil.

Den regjernede Tour de Ski-mesteren gjorde kort prosess av de bak henne og skapte en kjempeluke ned til USA, Sverige og det norske andrelaget. Til veksling lå motstanderne hele 17 sekunder bak de norske jentene.

- Det er verdens beste skiløper så langt i vinter vi ser her, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn i det Weng takket for følget og skapte den avgjørende luken.

Uhrenholdt Jacobsen passet på å holde ledelsen foran storkanoner som Charlotte Kalla, og ved den siste vekslingen hadde det svenske langrenn-esset kun spist innpå med to sekunder.

De norske jentene lå 15 sekunder foran Sverige, Tyskland, USA og det norske andrelaget da Marit Bjørgen satte i gang den fjerde og siste etappen.

Sverige og Hanna Falk måtte se seg slått på spurten av Tyskland, og Jessica Diggins fullførte topp fire på dagens stafett. Det norske andrelaget holdt ikke stand inn mot slutten og endte på femteplass.