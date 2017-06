Dette Brann-sitatet er Bård Finne lei av: - Kom aldri fra min munn

ANNONSE

OSLO (Moderne/Nettavisen): Denne uken er det Vålerenga-angriper Bård Finne som er gjest i Toppfotball der han snakker ut om karrieren som, til tross for Finnes unge alder, har blitt veldig innholdsrik.

Les mer: Nettavisen lanserer samarbeid med podcasten Toppfotball

Fra tiden som tenåringsstjerne på Brann Stadion, til Köln i Bundesligaen, Heidenheim i 2.Bundesliga og nå i Vålerenga. Et av de store temaene som ble tatt opp var returen til norsk fotball.

For da Finne forlot Brann uttalte Stig Lillejord at dersom 22-åringen skulle tilbake til Norge, så skulle han tilbake til Brann. Det er et sitat mange har kreditert angriperen.

- Jeg har prøvd å fortelle alle som har spurt at det ikke var mine uttalelser. Det kom aldri fra min munn, sa Finne, som bekreftet at det var Lillejord som kom med sitatet. Det hadde ikke alle fått med seg.

- Jeg har prøvd å skyve det vekk fra meg, sa Finne som også ser frem til å møte gamleklubben på Brann Stadion om litt over en uke.

Mot bestekompisen

Og selv om det ikke er ventet at den gamle Brann-yndlingen vil få den beste velkomsten, så gruer han seg ikke til reaksjonene.

- Det er faktisk bare ti dager til vi skal til Bergen, så at det blir litt spesielt er det ingen tvil om. Men det er ingenting jeg gruer meg til, jeg gleder meg. Det er ikke så viktig hvordan de reagerer, så lenge Vålerenga-fansen applauderer i hjørnet på Brann Stadion, så går det helt fint.

Han må uansett stålsette seg på at det ikke vil være mange i Bergen som vil støtte han. For selv ikke nære venner vil når han ikler seg den kongeblå drakta på i hjembyen.

- Bestekompisen var på 16.mai-kampen på Brann Stadion og skreket seg hes, den gikk vel bra for Brann sin del. Han hadde stått med Bataljonen, så jeg fikk beskjed at det ikke var sikkert det var meg han kom til å heie på når vi kommer på besøk. Men jeg håper de fleste av vennene mine holder med Vålerenga når vi skal dit.

Hør Finne snakke om Brann-sitatet og oppgjøret mot gamleklubben fra 13:00.

Før den tid venter Vålerengas hatoppgjør mot Lillestrøm. Selv om Finne ikke har vært lenge i Oslo, har han fått kjenne på kroppen at det er noe spesielt når Vålerenga møter Lillestrøm.

De to erkerivalene møtes til dyst på Ullevaal Stadion på lørdag.

- Forberedelsene sportslig er jo ikke annerledes. Vi må gjøre oss klare til kamp og vite hva motstanderen kan og ikke kan. Det er det samme om det er Brann, Lillestrøm eller Rosenborg, sier Finne.

Kan ikke velge legenden



- Men at dette er spesielt for de som har vært lenge i klubben, og kjenner til rivaliseringen, legger man jo ikke skjul på. Jeg regner med at det er de som har vært lengst i klubben. Grindheim, Fredheim Holm og Moa har vært mange år i klubben, så de har vært med på noen morsomme derbyer.

Programleder Martin Roppestad passet på å stille Finne litt til veggs med spørsmålet om hvilken Lillestrøm-spiller han kunne tenke seg i Vålerenga-troppen.

- Den er kinkig, sa Finne som måtte tenke seg godt om før han plukket ut spilleren.

- Kan jeg velge en som spilte der i fjor, spurte Finne som gjerne ville velge Marius Lundemo som forlot Lillestrøm til fordel for Rosenborg i fjor.

Han måtte uansett velge en spiller fra dagens Lillestrøm-tropp også.

- Det tror jeg ikke vi trenger, sa Finne til latter fra både Roppestad og Jørgen Tjærnås i studio.

Tjærnås selv mente at han kunne plukket ut Frode Kippe til store protester fra ukens gjest.

- Jeg kan jo ikke plukke en legende hos rivalen, sa Tjærnås før han forklarte at det kanskje ville være et lite hån mot LSK-supportere at legenden selv valgte erkerivalen.

- Kanskje jeg bare skulle valgt Tom Lund, og revet ut en liten del av sjelen, spurte Finne.

Hør Finne snakke om Vålerenga mot Lillestrøm fra 15:30, og hør Finne snakke om hvilken Lillestrøm-spiller han ville valgt (eller ikke valgt) til Vålerenga fra 52:30.

Tigerbalsam, body lotion og 150 millioner



Vålerengas nummer 11 kunne også fortelle om sin tid med en av norsk fotballs mest interessante fotballspillere. For mens Oumar Niasse ikke fikk det til i Norge, så gjorde han stor karriere andre steder.

- Oumar Niasse spilte jeg med i Brann, og han er nok den merkeligste jeg har spilt med. Han kom som a-lagsspiller, men spiller mye på Brann 2 med oss. Han hadde mye ritulaer før kamp, badstue før kamp og tigerbalsam og body lotion, sa Finne, som også måtte innrømme at de kanskje dømte senegaleseren litt for tidlig.

- Det skal sies at han forsvant fra Brann ganske fort, men har gjort kjempekarriere i Tyrkia og Russland, og så ble solgt til Everton for 150 millioner kroner.

Hør Finne fortelle om sin tid med Oumar Niassé, hvilket inkluderer en veldig interessant historie om Niassé valg av knotter under fotballskoene, fra 25:00.

Alle disse historiene, og mye mer kan høres i denne ukens episode av Toppfotball der Bård Finne er gjest.





Du kan lese mer om podcasten Toppfotball på Twitter, og Facebook. Alle episodene er tilgjengelig via podcastens side på iTunes.