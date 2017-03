Dette er de største stjernene som har kommet til Eliteserien

ANNONSE

Mandag ble det klart at Nicklas Bendtner spiller for Rosenborg den kommende sesongen. Dansken, som tidligere har spilt i både Arsenal og Juventus, blir av mange ansett som det største kuppet i norsk toppfotball noensinne.

29-åringen er likevel ikke den første spilleren som ankommer Eliteserien med stjernestatus. Før Bendtner har nemlig Champions League-vinnere, VM-spillere og en Liverpool-legende alle vært på plass i Norge.

Spillere som Jon Obi Mikel og Odion Ighalo ankom den daværende Eliteserien som relativt ukjente spillere. Disse tre var spillere alle visste om da de kom.

Navn: Matías Almeyda

Klubb: Lyn

Posisjon: Sentral midtbane

Det brakte stor oppsikt da den legendariske argentineren Matías Almeyda plutselig signerte for Lyn i 2007. Den tidligere Lazio- og Inter-juvelen hadde tidligere deltatt på showkamper i Oslo sammen med blant andre Diego Maradona. Sammen med spissen José Oscar Flores skulle han, i en alder av 33, plutselig ta norsk fotball med storm.

Almeyda var, som ventet, hverken i god nok form eller skikkelig motivert til å være den midtbanestrategen som spilte to VM med Argentina, og ble årets spiller i Serie A i 1998/1999-sesongen. Etter kun to ligakamper i Norge var sa Lyn at nok var nok.

Siden har Almeyda blitt hovedtrener, og har blant annet ledet den argentinske stormakten River Plate. I dag er han trener for den mexicanske toppklubben Chivas de Guadalajara.

Navn: Eidur Gudjohnsen

Klubb: Molde

Posisjon: Spiss

Den islandske superspissen var kanskje ikke like super da han ankom norsk toppfotball sent i 30-årene. Likevel er det få spillere i Norge som kan vise til den samme CVen som Eidur Gudjohnsen. Islendingen har nemlig vunnet Champions League, La Liga og Premier League.

En karriere der spisspartnerne har hett Lionel Messi og Didier Drogba fant omsider veien til Ole Gunnar Solskjærs Molde i 2016. Der skulle islendingen gjøre sitt for å komme i form før EM-deltagelse med sitt kjære Island.

Det var på ingen måte den samme stjernen som de fleste husker fra Europas toppklubber, og to mål på 13 kamper understreket dette. Gudjohnsens tilstedeværelse i norsk fotball var uansett et høydepunkt og blir stående som en av de mest profilerte overgangene i norsk fotball.

Navn: John Arne Riise

Klubb: Aalesund

Posisjon: Venstreback/sentral midtbane

Aalesunds store sønn var av de fleste ansett som den største norske fotballspilleren som aldri hadde spilt i norsk Eliteserie. Det hele skulle endre seg i 2016 da mannen med flest landskamper for Norge endelig skulle vise seg på øverste nivå i hjemlandet.

Overgangen ble ansett som John Arne Riises store hjemkomst, og hans mulighet til å bevise at det fortsatt fantes motivasjon og sult i den daværende 35-åringen til å levere på øverste nivå i Norge.

Dessverre for «tangotrøyene», og Riise selv, gikk ikke prosjektet helt etter planen. Han spilte både som venstreback og sentral midtbane uten hell og så ut til å mangle det vanvittige drivet han var kjent for i en årrekke. I juni 2016, kun tre måneder etter sin ankomst, varslet Riise at han la fotballskoene på hylla.

Nicklas Bendtner ankommer Eliteserien litt yngre og kanskje litt mer motivert enn de tre nevnte. En av de store historiene denne sesongen blir hvorvidt den danske superangriperen kan ta Norge med storm.

