Dette er lagene fra Europa som skal ut i playoff til VM

Det er fortsatt fire plasser igjen å spille om i VM-kvalifiseringen.

De fleste av lagene fra Europa er klare for VM, men det er fortsatt fire plasser til på flyet til neste sommers VM i Russland. De åtte beste nasjonene som endte på andreplass i kvalifiseringen vil nå gjøre opp om de siste plassene til VM.

De fire beste er seedet, og kan derfor ikke møte hverandre. De useedete lagene vil derfor, i teorien, ha en vanskeligere jobb med å kvalifisere seg til VM.

Italia (nummer to i gruppe G med 23 poeng), Danmark (nummer to i gruppe E med 20 poeng), Sveits (nummer to i gruppe B med 27 poeng) og Kroatia (nummer to i gruppe I med 20 poeng) er de seedete lagene.

Nord-Irland (nummer to i gruppe C med 19 poeng), Irland (nummer to gruppe D med 19 poeng), Sverige (nummer to i gruppe A med 19 poeng) og Hellas (nummer to i gruppe H med 19 poeng) er de useedete lagene.

Slovakia, som endte på andreplass i gruppe F med 18 poeng, er dermed den eneste toeren i sin gruppe som ikke kommer med til playoff fra Europa denne gangen.

Mange hadde kanskje også håpet på et «derby» mellom Irland og Nord-Irland? Det er ikke mulig da begge nasjonene er useedete, og ikke kommer til å møte hverandre.

Det som er mulig er at Danmark og Sverige kan møte hverandre i kampen om en billett til VM. De to nasjonene møtte også hverandre til playoff om en plass i EM i 2016.

Sverige gikk videre med 4-3 sammenlagt den gangen. Tre av målene til Sverige over de to oppgjørene ble den gang scoret av Zlatan Ibrahimovic.

Trekningen om hvilke lag som møter hverandre finner sted 17. okotber. Oppgjørene blir spilt i perioden 9. til 14. november.

