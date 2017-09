Dette er sluttpakken Edvartsen ble tilbudt av NFF for å slutte i siviljobben

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Uenighet rundt tilbudt sluttpakke.

Tidligere denne uken ble det klart at Svein-Erik Edvartsen har fått sparken som seksjonsleder i Norges Fotballforbund. Den tidligere toppdommeren skal heller ikke være ønsket tilbake som dommer i 2018.

Partene er nå uenige om hvorvidt Edvartsen har fått et nytt tilbud om sluttpakke i forbindelse med fredagens drøftelsesmøte.

Det som er sikkert er at NFF tilbød Edvartsen en sluttpakke for siviljobben da partene forhandlet tilbake i mai. Nettavisen har nemlig fått tilgang på en epost som viser at Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund, skisserte Edvartsen et forlik for å avslutte sin sivile jobb i forbundet, datert 15. mai 2017.

Der skriver Bjerketvedt blant annet:

«Jeg følger som avtalt opp muligheten for en sluttavtaleløsning, i tråd med hva samtalen i ettermiddag etter hvert dreide seg inn mot. (...)



Jeg tilbyr denne modellen, med forbehold om styrets aksept:

Du fristilles (ikke arbeidsplikt) fra 1/6 2017 (men fullfører permisjon og ferie som planlagt).»

NFF dekket trolig advokatutgifter



Bjerketvedt presiserer dessuten i eposten at «Etter styrets behandling av sluttavtaler ved flere anledninger i 2016 er det lagt noen klare føringer og rammer for hva det er mulig å tilby i en situasjon som dette, som grunnlag for hva som er mulig og ikke mulig i vår dialog.»

Tilbudet Edvartsen fikk var full lønn i sju måneder, uten avkorting ved eventuell ny jobb, med ytterligere full lønn i ni måneder, med da med avkorting lik differansen mellom ny og gammel jobb, dersom lønn i ny jobb er lavere.

Totalt altså full lønn i 16 måneder, fra 1. september 2017.



Bjerketvedt var også klar på allerede da, at NFF ønsket Edvartsen fjernet fra stillingen som seksjonsleder for samfunnsansvar, også dersom dommeren ikke aksepterer en sluttpakke.



«Alternativet er som vi snakket om en endring fra dagens seksjonslederstilling til annet arbeid i organisasjonen (etter nærmere avklaring om hva og hvor).»

EPOST: Dette er eposten som avslører hva slags sluttpakketilbud Norges Fotballforbund var villig til å tilby Svein-Erik Edvartsen for å slutte i sin sivile stilling som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF.

Da nyheten om at Edvartsen har fått sparken fra stillingen i NFF kom, begrunnet forbundet oppsigelsen slik overfor pressen:

- NFF har avsluttet sitt arbeidsforhold med Svein-Erik Edvartsen. Han har utført handlinger som er uforenlig med jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i NFF. Edvartsen er ikke aktuell som dommer i regi av NFF i 2018, sa kommunikasjonssjef Svein Graff til VG da.

Uriktig



Advokat John Christian Elden, som bistår Edvartsen i saken, bekrefter at Edvartsen ble tilbudt sluttpakke i mai.

- 15. mai kom forslaget om sluttpakken i den sivile jobben, sier Elden til Nettavisen.

Etter det Nettavisen erfarer skal Edvartsen ha sagt nei til sluttpakketilbudet fordi han ikke følte det var godt nok.

Lønn for Edvartsen ut 2017 og 2018 i stillingen som seksjonsleder skal ligge på rundt 1,5 millioner kroner, etter det det Nettavisen kjenner til. Det betyr at med kostnadene på over én million kroner for å avslutte Edvartsens dommerkontrakt ut 2017, så har NFF stått klare til å betale over 2,5 millioner kroner for å fjerne Edvartsen.

Elden er fortsatt kritisk til NFFs behandling av saken.

- De lar seg presse og mangler ryggrad til å stå opp for sine ansatte. Det er en underlig personalpolitikk vi ser både mot ansatte og spillere i disse dager, sier Elden til Nettavisen.

NFF skal også ha betalt alle advokatomkostninger for seg selv, så vel som Svein-Erik Edvartsen, frem til forliket i dommertvisten ble ordnet 9. mai. Edvartsens advokatutgifter skal etter hva Nettavisen erfarer har vært betydelige, men ikke ha oversteget 100.000 kroner.

Edvartsen har nå stevnet NFF for det han mener er en usakelig oppsigelse.

- Ikke tilbudt ny sluttpakke



Etter drøftelsesmøtet sist fredag har det blitt hevdet av Elden at NFF, på ny, skal ha tilbudt Edvartsen sluttpakke. Det avvises av fullstendig av fotballforbundet.

- NFF har ikke avvist, men bekreftet, at det var en kort dialog med Edvartsen om en sluttavtaleskisse midt i mai. Etter det har det ikke vært fremsatt tilbud om sluttavtale fra NFFs side. Heller ikke på drøftelsesmøtet sist fredag, skriver en talsperson fra NFF i en tekstmelding til Nettavisen.

Partene er som kjent uenige om hvorvidt det har foreligget et nytt og/eller konkret tilbud ved møtet på fredag. Det er per nå ikke planlagt noe nytt møte mellom Edvartsen og NFF.

Edvartsen-saken har pågått i over et halvt år etter at det ble klart at det hersket «gjensidig manglende tillit» mellom NFF og Edvartsen, etter at toppdommeren ble utelatt fra første serierunde.

Senere har partene møttes ved flere anledninger før de ble enige om å avslutte toppdommerkontrakten for 2017. Det har også kommet frem at det også eksisterer en betent personalsak der dommerforeningen har ønsket å fjerne Edvartsen som dommer. Flere av Edvartsens dommerkolleger har fortalt historier om uakseptabel oppførsel fra Edvartsen.

Det har dessuten kommet frem at forholdet mellom Edvartsen og dommersjef Terje Hauge har vært mye av årsaken til mistilliten mellom partene i denne saken.

Mest sette video idag