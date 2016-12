Dette er tidenes beste betalte idrettsutøvere

ANNONSE

Det er magasinet Forbes som har samlet sammen informasjon over de idrettsutøverne som har tjent best underveis i sin karriere, så vel som etter de har lagt opp sine karrierer.

Ikke uventet er det basketball-legenden Michael Jordan som troner øverst. Magasinet skriver at Nike betalte Jordan over 100 millioner dollar (rundty 870 millioner kroner) for samarbeidet med Michael Jordans eget merke.

«Jumpman»-logoen er en underavdeling av Nike og dominerer i stor grad basketball-markedet. Jordan tjener også provisjon på ethvert plagg som selges med denne logoen. Hans avtaler med energidrikken Gatorade, Coca-Cola og McDonald's gjør at han kan vise en svimlende inntjening på 1.7 millarider dollar (rundt 15 milliarder norske kroner).

Jordan tjente ikke spesielt mye på sine kontrakter som basketballspiller, sammenlignet med dagens atleter, men kan vise til en vanvittig formue grunnet sine sponsorer.

Like bak Jordan følger Tiger Woods med som har tjent inn 1.65 milliarder dollar (rundt 14.5 milliarder kroner). Woods var den best betalt utøveren i verden 11 år på rad gjennom avtaler med Nike, Gillette og Gatorade.

Likevel har kronene stoppet litt opp de siste årene, og Forbes skriver at det han har tjent har gått ned med over 50 prosent siden Woods var i sitt ess.

Neste på listen er golflegenden Arnold Palmer. Han gikk bort i september 2016, men tjente seg opp en formue på 1.35 milliarder dollar (rundt 12 milliarder kroner) siden han ble proff i 1954.

Man må helt ned på niendeplass før man finner den første fotballspilleren. David Beckham kan vise til en inntjening på 730 millioner dollar (rundt 6.3 millarde kroner).

Basketballspilleren LeBron James (640 millioner dollar/5,5 milliarder kroner) ligger like foran Cristiano Ronaldo (620 millioner dollar/5,4 milliarder kroner). Begge må likevel se opp til basketstjernen Kobe Bryant som har tjent inn 770 millioner dollar (6.7 milliarder kroner).

Den yngste på Forbes er en herremann ved navn Lionel Messi. Den argentinske 29-åringen har «bare» tjent 520 millioner dollar (4,5 milliarder kroner) på sine år som fotballspiller.

Øverst på tronen kommer nok Michael Jordan til å trone en liten stund til.