Dette sier Lagerbäck om UEFAs nye «nasjonsliga»

Den norske landslagssjefen er foreløpig litt usikker på hva det betyr for Norges del at UEFA nå innfører en ny turneringsmodell.

ULLEVAAL (Nettavisen): Fra og med neste høst erstattes privatlandskampene i Europa med lansering av UEFAs nasjonsliga. Her finner du en detaljert gjennomgang av turneringen som kommer til å prege landslagsfotball i årene som kommer.

I første versjon blir Norge plassert på et nivå ut fra hvordan vi ligger an på UEFAs nasjonsranking. Trolig blir Norge plassert på nivå tre, der det blir satt opp fire grupper med fire lag.

Hver gruppevinner fra hvert nivå vil møtes til playoff-semifinale og senere playoff-finale, og vinneren fra hvert nivå får en plass i EM.

Fakta: Kvalifisering til EM i 2020, kort oppsummert

Høsten 2018: Nations League Fire divisjoner, fire grupper i hver divisjon.

Opprykk og nedrykk fra hver divisjon.

Fire gruppevinnere på øverste nivå møtes til europeisk finalerunde.

2019: EM-kvalifisering Ti grupper á fem eller seks lag.

De to beste lagene i hver gruppe kvalifiserer seg til EM.

Sommeren 2019: Finaleturnering i Nations League De fire gruppevinnerne fra det øverste nivået møtes til finalerunde.

Vinneren kåres til europeisk mester.

Mars 2020: Play off i EM-kvalifiseringen Gruppevinnere fra Nations League som ikke allerede er kvalifisert til EM, møtes til play off.

Ett lag fra hvert nivå går videre til EM.

Dersom gruppevinnerne allerede er kvalifisert, går deres play off-plass til best rangerte lag på samme nivå.

Dersom alle lag fra nivået har play off-plass eller er kvalifisert til EM, går play off-plassen videre til neste nivå.

Landslagstrener Lars Lagerbäck sier at han ennå ikke helt har satt seg inn i UEFAs nye prosjekt.

- Nei, vi vet bare hvilke datoer det begynner på til høsten. Nå jobber vi jo bare for å forbedre vårt spill og våre resultater, slik at vi får et velorganisert lag. Det er hovedprioriteten vår for å bli et vinnende landslag, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Nivå tre



Per nå ser Norge ut til å havne på nivå tre av fire. Der kan de møte lage som Israel, Hellas, Tsjekkia, Serbia, Bulgaria og Skottland, for å nevne noen. Her ser du hvilke lag vi ville havnet på samme nivå som om gruppene hadde blitt satt opp i dag.

Selv om Lagerbäck er klar over det nye systemet, som eliminerer store deler av privatlandskampene, så innrømmer han at han ikke helt er kjent med hvordan den nye turneringen fungerer.

- Man må nesten sette seg ned med forklaringen foran seg. Jeg har ikke rukket å memorere dette, men vinner du gruppen din så har du en playoff-sjanse til å kvalifisere deg til EM. Siden kommer jo den vanlige kvalifiseringen i 2019. Nå forsvinner jo alle treningskampene etter sommeren, fordi det blir cupkamper i UEFAs nasjonsliga, sier Lagerbäck.

Det er i tillegg slik at det laget som vinner sin gruppe på sitt nivå, vil rykke opp til nivået over ved neste gang UEFAs nasjonsliga spilles, hvilket blir i 2020/2021. Det laget som ender sist rykker naturlig nok ned ett hakk.

Unngår trelagsgruppe



For Lagerbäck, som imponerte under EM i 2016 med det islandske landslaget, er det uansett en annen ting som bekymrer den nye turneringen.

- Har man uflaks så kan man ende i en gruppe som har tre lag, så man spiller færre kamper. Hver gang man får samlet spillerne er kjempeviktig, så jeg håper vi havner i en gruppe på fire lag. Akkurat nå så er vel det eneste jeg funderer på, men siden skal vi egentlig bare jobbe med å få på plass så gode treningskamper som overhode mulig slik at vi kan forbedre oss, sier Lagerbäck.

Heldigvis for den norske landslagssjefen så er det nok lag på Norges nivå til å utgjøre fire lag i hver gruppe. Altså kan trolig ikke landslagssjefens «skrekkscenario» med å ende i en gruppe med tre finne sted.

Med lag på samme nivå vil UEFAs nasjonsliga likevel vise seg å være en alternativ vei til EM for de norske herrene. Norge har som kjent ikke spilt et mesterskap siden EM i 2000.

UEFAs nasjonsliga sparkes i gang september 2018, og finalene vil bli spilt 5 til 9. juni 2019.

