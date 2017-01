ANNONSE

ALAVÉS - ATLÉTICO MADRID 0-0

Kampen mellom Atlético Madrid og Alavés på Estádio Mendizorroza kommer nok ikke til å huskes for hverken fine scoringer og eller herlig sålefinter.

For selv om kampen endte 0-0 vil det nok være én situasjon som blir diskutert i dagene fremover. Deyverson og Diego Godín presterte nemlig å ende kampen med å spytte på hverandre.

- Oi, se på det der! Det er så idiotisk, Deyverson! Han spytter rett og slett Diego Godín i ansiktet, sa Viasat-kommentator Petter Veland da episoden ble fanget opp av kameraene.

Senere fikk man se at det faktisk var den uruguayanske midtstopperkjempen som hadde startet det hele med å spytte på den brasilianske angriperen.

Den pinlige hendelsen er bare nok et slag i ansiktet for Atlético Madrid som fortsetter å tape terreng til lagene i tet. Etter dagens kamp ligger Atlético Madrid syv poeng bak serieleder Real Madrid som har to kamper mindre spilt.

Skulle Real Sociedad ta en overraskende seier mot de hvitkledde fra Madrid på søndag så vil Atlético til og med falle unna Champions League-plass.

Ikke akkurat det man hadde forventet for laget som spilte Champions League-finale mot byrival Real Madrid i mai 2016.