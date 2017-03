Dimitri Payet åpner opp om overgangen fra West Ham til Marseille

ANNONSE

En av vinterens største og mest kontroversielle overganger var Dimitri Payets retur til Marseille. Etter å ha nektet å spille for klubben, og nærmest tvunget seg til en overgang, fikk franskmannen viljen sin.

Nå åpner han opp om grunnen til hvorfor han følte at det var nødvendig å forlate «The Hammers» til fordel for gamleklubben.

- Det handlet om vår tilnærming til kamper, og det defensive systemet likte jeg ikke. Du kan godt si at det plaget meg, jeg spilte kamper uten glede, sa Payet til franske L'Équipe som siden er gjengitt av Daily Mail.

Franskmannen var en av de absolutt største publikumsyndligene på gamle Boleyn Ground, der West Ham spilte sine hjemmekamper før skiftet til Olympic Stadium. Og det var på den nye stadion Payet fikk nok.

- Vi vant 1-0 hjemme mot Hull etter å ha truffet stolpen fire ganger. På garderoben var alle fornøyde, men kampens beste proil hadde vært stengene, sa Payet som forteller videre at han skjønte det var på tide å dra.

- Jeg tenkte at jeg ikke kom til å forbedre meg noe. Faktisk så var det en risiko for at jeg kunne bli verre. Jeg trengte en ny utfordring, fortalte den franske balleleganten.

Mange vil nok stusse over at Payet, som ønsket en ny utfordring, da valgte å dra tilbake til Marseille. Likevel er det verdt å poengtere at dette er et annet Marseille enn det han dro fra.

Siden hans exit har klubben fått nye eiere, ny trener i velkjente Rudi Garcia, som trente Payet i Lille, og satser hardt på å løfte Marseille tilbake til toppen av fransk fotball. Signeringen av Payet har blitt sett på som et signal for den nye satsingen.

- Jeg hadde hatt kontakt med Marseille og spesielt Rudi Garcia, som har en filosofi jeg kjenner godt. Valget ble gjort kjapt. Hadde jeg ventet i seks måneder så ville jeg ha mistet de seks månedene, sa Payet, som også klarte å irritere på seg West Ham-trener Slaven Bilic.

Siden Payets overgang har ting sving veldig for Marseille. Klubben står med nøyaktig fire tap og fire seire siden 29-åringens retur til den franske storklubben.

I skrivende stund ligger Payet og Marseille på sjetteplass i Ligue 1 med hele 23 poeng opp til serieleder Monaco.