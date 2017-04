Discovery kan stoppe TV 2 i OL

ANNONSE

Aftenposten melder at TV 2 ikke får jobbe med egen akkreditering under ishockey-VM (i Frankrike) i mai. Ifølge avisen er det rettighetshaver Discovery som styrer fordelingen av TV-akkrediteringer.

TV 2 skal også ha fått beskjed om at det ikke er sikkert at kanalen får sende egne medarbeidere til vinter-OL i Pyeongchang (Sør-Korea) neste år. Discovery er norsk rettighetshaver også der og kan til en viss grad styre akkrediteringsprosessen.

TV-krigen mellom Discovery og TV 2 tok en dramatisk vending onsdag. Norsk Toppfotball sendte ut en mail der spillere og trenere i samtlige norske eliteserieklubber ble oppfordret til ikke å stille opp i Davy Wathnes populære program.

– Norsk Toppfotballs oppfordring om boikott av studiodeltakelse i TV 2 s FotballXtra må stå for deres regning. NFFs holdning er at vi ikke må blande striden om visning av bilder fra kampene med hvem som deltar i et TV-studio, selv om det skjer i samme TV-program. All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt i en uttalelse torsdag.

– Hvordan opplever du konflikten mellom TV 2 og Discovery, som norsk fotball har havnet oppe i?

Viktig å forsvare

– NTF og NFF, gjennom Fotball Media, må sammen med Discovery forsvare og ivareta de rettighetene vi har regulert i et avtaleforhold. Innenfor de lover og regler og praksis som gjelder. Et forsvar for rettighetsinstituttet i mediebransjen bør også TV 2 være opptatt av. Sett fra norsk fotballs side er det viktig å forsvare rettighetsavtalen for å sikre gode økonomiske og dermed gode sportslige vilkår for de 32 klubbene i Eliteserien og 1. divisjon, sier Bjerketvedt til NTB.

Før påske tok Fotball Media, som har solgt eliteserierettighetene til Discovery, ut stevning mot TV 2 for å stoppe målshow fra Eliteserien i FotballXtra.

Discovery, som har betalt 2,4 milliarder kroner for norsk seriefotball, har reagert kraftig på at TV 2 påberoper seg den såkalte nyhetsretten og viser fortløpende scoringer fra Eliteserien i FotballXtra.

TV 2 startet også flere programposter som het «sportsnyhetene» i programmet. 2. påskedag var både mål og nyhetsfokus tonet ned, men målene fra eliteserierunden ble vist både i pausen og like etter kampslutt.

Vil ikke stille opp

Administrerende direktør Leif Øverland skrev følgende i mailen til eliteserieklubbene: «Som kjent har vi stevnet TV 2 knyttet til hvordan de utfordrer klubbenes medierettigheter. Noen av deres spillere og sportslig støtteapparat har blitt forespurt om å delta i dette programmet. Vi oppfordrer til at man IKKE deltar».

Videre het det: «Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag. Vi må bruke vesentlig med ressurser for å stoppe dette og har sendt stevning. Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet».

Øverland utdypet mailen overfor NTB onsdag kveld:

– FotballXtra er slik vi ser det et ulovlig program, som angriper hele grunnlaget for å drive bredde- og toppfotball i Norge. Det er alvorlig at TV 2 fortsetter sin praksis, og vi rådgir klubbene som ligaforening til ikke å stille opp her, sa han.

Bjerketvedt ble torsdag spurt om hvilke konsekvenser det vil få for spillere/trenere som eventuelt stiller opp i FotballXtra.

– Det spørsmålet er det ikke relevant for meg å svare på. Toppklubbene sorterer under NTF, svarte NFFs generalsekretær.

