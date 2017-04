Disse deltar i Mesternes mester

ANNONSE

NRK presenterte torsdag ti nye deltakere til neste sesong av det populære programmet Mesternes mester.

Fem kvinner og fem menn skal kjempe om trofeet, som tidligere er vunnet av blant andre Daniel Franck og Anders Jacobsen.

Kurt Asle Arvesen (sykling), Isabel Blanco (håndball), Rolf Falk-Larsen (skøyter), Solveig Gulbrandsen (fotball), Gro Hammerseng-Edin (håndball), Lena Boysen Hillestad (hundekjøring), Steffen Iversen (fotball), Espen Jansen (turn), Bjørg Eva Jensen (skøyter og sykling) og Andreas Ygre Wiik (snøbrett) er de nye deltakerne, som blir å se på skjermen på nyåret 2018.

- Jeg synes dette er en helt utrolig spennende bukett idrettsutøvere, sier programleder Dag Erik Pedersen.

Han gleder seg til å starte innspillingen av sesong 9 i Faro sør i Portugal i begynnelsen av juni.

- Det er nesten ikke til å tro at vi har kommet fram til niende sesong, sier Dag Erik Pedersen. - Da vi satte i gang, ante vi ingen ting om suksessen som ventet. At dette er NRKs største familieprogram på TV, og at barn helt ned i femårsalderen elsker det, gjør meg så stolt, sier han.

DELTAR: Gro Hammerseng-Edin.

Så langt har det bare vært menn som har vunnet tittelen «Mesternes mester». Forrige sesong vant Anders Jacobsen, men snøbrettkjører Helene Olafsen ga skihopperen kamp til døra og ble slått helt på målstreken.

- Håpet om å se ei jente vinne, er ikke mindre denne gangen, sier Dag Erik Pedersen.

DELTAR: Kurt Asle Arvesen.

Tidligere vinnere av Mesternes mester

Sesong 1: Dag Otto Lauritzen

Sesong 2: Daniel Franck

Sesong 3: Finn-Christian Jagge

Sesong 4: Tor-Arne Hetland

Sesong 5: Marco Elsafadi

Sesong 6: Aleksander Hetland

Sesong 7: Thor Hushovd

Sesong 8: Anders Jacobsen