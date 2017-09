Disse partiene ønsker alkoholservering på idrettsarrangementer i Norge

Stor strid om alkoholservering på idrettsarrangementer i Norge.

Det vakte stor oppsikt og mye debatt da kulturminister Linda Hofstad Helleland og partifelle og ektemann Trond Helleland sammen med statsminister Erna Solberg og hennes ektemann Sindre Finnes, satt på første benk og drakk alkohol samtidig som de heiet fram Cecilia Brækhus under hennes første proffboksekamp i Oslo Spektrum i oktober 2016.

Men selv om kulturministeren koste seg med et glass vin sammen med mannen sin og statsministerparet under det historiske boksestevnet, der Cecilie Brækhus vant over sin franske rival Anne-Sophie Mathis, mener hun at man skal være restriktiv med alkoholservering på idrettsarrangementer i Norge.

- Det er et godt prinsipp at de fleste idrettsarrangementer i utgangspunktet er alkoholfrie, sier Linda Hofstad Helleland til Nettavisen.

- Det kan finnes enkelttilfeller der det kan fungere med tilrettelagt alkoholservering, gjerne i avgrensede lokaler. Jeg mener likevel at det ikke er ønskelig med noe frislipp av alkoholservering på norske tribuner. Det bør fortsatt være slik at hele familien skal kunne gå på idrettsarrangementer sammen, og at barn og unge skal møte trygge og rusfrie miljøer både på banen og tribunen, sier hun.

Norges idrettsforbund (NIF) har for øvrig aldri vært positive til proffboksing og arrangementet var heller ikke i regi av NIF.

Samtidig er det en trend at stadig flere idrettsarrangementer i regi av klubber og organisasjoner som har tilknytning til NIF serverer alkohol på sine arrangementer på avgrensede områder. På boksestevnet i Oslo Spektrum fikk alle over 18 år lov til å kjøpe alkohol i avgrensede tidsperioder.

Alkoholservering under Raw Air

Nyvinningen Raw Air, den norske versjonen av den tysk-østerrikske hoppuka, har delte erfaringer med alkohol på de fire stedene hoppkonkurransene arrangeres.

- Norges Skiforbunds generelle holdning er at alkohol kun bør serveres på avgrenset og lukket område, sier arrangementssjef Terje Lund til Nettavisen.

- Det er den enkelte kommune som forvalter regler for servering av alkohol, og i praksis håndteres dette forskjellige for de fire Raw Air-arrangørene. Fra kun salg av alkohol inne i VIP-telt i Trondheim som stenger under rennet, til muligheter for salg av alkohol ute på avgrenset område også for publikum i Lillehammer og Vikersund, sier Lund.

I den tysk-østerrikske hoppuka er det fri flyt av alkohol, men Lund oppfatter ikke at salg av alkohol har vært avgjørende for stemningen i bakken på disse rennene i Mellom-Europa.

Etter Holmenkollen-arrangementet i 2016, kom det mye kritikk av ukontrollert fyll. Det mener Terje Lund ikke lenger er et problem.

- Vi hadde en hendelse som kom ut av kontroll i Holmenkollen for to år siden når det gjelder fyll. Den saken har vært grundig diskutert i mediene og hos oss internt, og forholdene ble under årets arrangement beskrevet av Aftenposten og politiet som «eksemplariske».

- Når det gjelder Vikersund har det vært noe mer tendenser til fyll på lørdagens arrangement. Alkoholserveringen foregår imidlertid på avgrenset område, skjermet fra barn og familier. Lokalt politi og vaktselskap er massivt tilstede i Vikersund og følger arrangementet via videoovervåkning og tilstedeværelse, sier Lund.

Terje Lund tror ikke det nødvendigvis er en sammenheng mellom servering av alkohol og stemning i bakken.

- Trondheim kommune er en kommune som har en av landets strengeste regler for servering av alkohol på idrettsarrangement, uten at dette på noe måte har gått ut over stemningen i Granåsen som av mange vurderes som noe av det beste vi har i Norge, sier Lund.

Lund sier at Skiforbundet lar de fire Raw Air-arrangørene avklare rutiner og oppsett på regler for servering av alkohol i samarbeid med den enkelte kommune, men under en klar forutsetning om at slik servering uansett skal foregå på et avgrenset og lukket område

Regjeringspartiene sier ja



Begge regjeringspartiene og Venstre ønsker alkoholservering velkommen på idrettsarrangementer i Norge. Ingen av opposisjonspartiene ønsker dette.

Det kommer fram i en spørreundersøkelse Nettavisen har gjort hos ni politiske partier. Spørsmålet de fikk var:



Bør idretten tillate alkoholservering for vanlige tilskuere på idrettsarrangementer i Norge?

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ønsker i forskjellig grad å tillate alkoholservering på idrettsarrangementer i Norge.

Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti ønsker ikke alkoholservering i det hele tatt.

Skjenkebevilling er et kommunalt anliggende, men hva partiene på nasjonalt nivå mener om alkoholservering på idrettsarrangementer kan legge sterke føringer på beslutninger som blir tatt på lokalt nivå.

Nettavisen har derfor spurt alle partiene som er på Stortinget, og som har mulighet til å komme på tinget etter Stortingsvalget 2017, om hvilke holdninger de har til alkoholservering på generell basis på idrettsarrangementer i Norge.

Partiene Nettavisen har spurt er Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, SV, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Senterpartiet.

Tre partier positive til alkoholservering

Av de ni partiene er det bare tre som mener at alkohol på idrettsarrangementer er greit. De tre er Høyre, Frp og Venstre, altså to av dagens regjeringspartier og ett av regjeringens støttepartier. De tar noen forbehold og fremhever alle tre at beslutningene må skje lokalt.

- Det bør ikke være noe forskjell mellom idrettsarrangementer og andre kulturarrangementer når det gjelder alkoholservering. Det er mulig å finne gode løsninger på hvordan dette kan tilrettelegges lokalt, slik at man klarer å møte flere hensyn samtidig, får Nettavisen opplyst av informasjonsleder Kristian Larsson i Frp.

- Det finnes tilfeller der det kan være riktig og fornuftig, men det bør være en restriktiv praksis og det bør være uaktuelt på arrangementer der det er mange barn og unge. Uansett må kommunene der arrangementet avholdes ha siste ord når det foreligger søknad, uttaler politisk rådgiver Kjartan Almenning i Venstre til Nettavisen.

ÅPEN FOR ALKOHOL: Nestleder i Venstre Ola Elvestuen.

Venstres nestleder, Ola Elvestuen, utdyper til Nettavisen:

- Jeg har ikke noen prinsipiell motstand mot det på enkelte arrangementer blir alkoholservering for andre tilskuere. De enkelttilfellene er ikke i noe motstrid mot å ha en restriktiv linje, for det må vi ha i norsk idrett, sier Elvestuen.

Høyres holdning er lik Frp og Venstres.

- Det må være opp til idretten selv å avgjøre om de vil søke om servering av alkohol i tilknytning til idrettsarrangementer, og at det må avgjøres lokalt i den enkelte kommune, som alle andre skjenkebevillinger, opplyser kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter i Høyre.

MDG, Rødt, SV, KrF, Sp og Ap mener altså at alle idrettsarrangementer i Norge skal være rusfrie.

- Idrettsarrangementer skal inkludere alle. Derfor ønsker vi ikke å åpne for alkoholservering på idrettsarrangementer, uttaler politisk rådgiver Sindre Kvil i Ap til Nettavisen.

Frislipp i Stavanger

I 2013 tillot Stavanger, som første kommune i Norge, alkoholservering på idrettsarenaer hvor alle tilskuerne har adgang, så fremt de er over 18 år. Ishockeyklubben Stavanger Oilers har benyttet seg av denne muligheten, og har servert øl og vin på sine hjemmekamper i DNB Arena siden da.

Denne skjenkebevillingen ble vedtatt med knappest mulig flertall i kommunestyret. Høyre, Frp og én uavhengig representant sikret flertall med ti mot ni stemmer fra Ap, Venstre, Sp, SV og KrF.

- Vi bare har gode erfaringer med skjenking i DNB Arena. Vi opplever at det er lite fyll, og at vi har veldig god kontroll. Den politiske debatten får gå sin gang. Vi forholder oss til de lover og regler som gjelder, sa daglig leder Kjetil Bøe i Oilers i forkant av en ny behandling av skjenkebevillingen i 2015.

PROBLEMLØST: Ølservering i DNB Arena i Stavanger har ikke skapt problemer, ifølge klubben selv. Bildet er fra en av sluttspillskampene til Stavanger Oilers sist sesong.

I tillegg til DNB Arena i Stavanger, serveres det blant annet alkohol på egne områder på Brann stadion i Bergen, Ullevaal stadion i Oslo, og Skagerak Arena i Skien.

Friidrettspresident Tore Hordnes har også sagt at han er åpen for alkoholservering på norske idrettsarrangementer.

- Vi lever i en internasjonal verden, og må ta hensyn til det. Det betyr i alle fall at vi må forholde oss til det når vi har internasjonale mesterskap, sa han til BT i 2016, da det var diskusjon om alkoholservering i forbindelse med Cecilia Brækhus’ kamp som skulle arrangeres i juni 2017.

VIF-nei til berusede personer på ny stadion

Høsten 2017 får Vålerenga ny leikegrind på Valle Hovin i Oslo. Selv om Vålerenga-supporterne sikkert kunne tenke seg ølservering for alle på den nye hjemmearenaen, har ikke klubben planer om å gjøre alkohol tilgjengelig for alle tilskuerne.

- Jeg er relativt ny i Vålerenga og så lenge jeg har vært her så har dette ikke vært tema og derfor ikke noe vi som klubb har tatt stilling til, sier daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, til Nettavisen.

NY LEIKEGRIND: Her blir det ikke alkoholservering for den vanlige tilskuer. Vålerengas nye stadionanlegg vil ha en tilskuerkapasitet på 17 834.

Samtidig er ikke Espeseth fremmed for at alkohol serveres på Valle Hovin.

- I ryddige og ordentlige former tror jeg ikke vi vil finne noen store utfordringer med å ha alkoholservering i tilknytning til våre fotballkamper. I prinsippet bør det jo ikke være noen forskjell på om supporterne tar seg en øl på en fotballpub eller på stadion så lenge det er i et beskjedent format.

- Vi vil uansett ikke se berusede folk på tribunene og i henhold til vårt stadionreglement slipper vi naturlig nok heller ikke inn berusede tilskuere, sier Espeseth.

- Det er dårlig folkehelsepolitikk

Generalsekretær i Rusfeltets samarbeidsorgan (Actis), Mina Gerhardsen, er klokkeklar overfor partiene som ønsker alkoholservering på norske idrettsarrangementer.

- De tre partiene som er positive til alkoholservering på idrettsarrangement, sier også ja til økt alkoholtilgang i flere andre sammenhenger, fra pils i parken til vin i butikk, sier Gerhardsen til Nettavisen.

- For det første er dette dårlig folkehelsepolitikk. Økt alkoholtilgang gir økt forbruk og økte problemer. For det andre er det en misforståelse å tro at folk ønsker at det skal være alkohol overalt. Tvert imot. Over halvparten mener det er for mye drikkepress, og en undersøkelse TNS Gallup har gjort for Actis viser at tre av fire ønsker seg flere alkoholfrie arenaer, ikke færre, sier hun.

ACTIS: Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis.

Mina Gerhardsen utdyper:

- Erfaringene fra skifestivalen i Holmenkollen der det ble både fyll og bråk er eksempel på hvor dårlig det kan gå når idrettsfest kombineres med alkohol. Det bør også være et nederlag for norsk idrett om noen mener den blir bedre å se med promille, sier hun.

- Kan ikke ukontrollert fyll utenfor regulert område være et argument for å innføre det i kontrollerte former?

- Nei. Det er ikke tillatt med ukontrollert fyll på fellesområdene våre, så det er viktig at arrangører og andre ansvarlige bidrar til å hindre dette. Ulovlig fyll utenfor, er ikke et argument for lovlig fyll innenfor, fremhever Gerhardsen.

- VIP-områdene skulle vært unntatt alkohol

Idrettspresident Tom Tvedt har vært fylkesordfører i Rogaland og når han blir konfrontert med svarene fra de politiske partiene, sier han:

- Dette blir ikke vedtatt på Stortinget. Dette blir vedtatt i kommunene og det er klubbene som søker om skjenkebevilling til kommunen. Jeg mener at også VIP-områdene skulle vært unntatt alkohol. Jeg er prinsipielt imot alkoholservering på idrettsarrangementer.

- Idrettsarrangementet skal være et rom for alle, det er der barna kommer for å se sine forbilder og det er der barna går med sine foreldre og besteforeldre. Det er en arena der man skal få rus nok av det som skjer på arenaen, og så har vi også et ansvar for at de som sliter med dette har noen arenaer der det ikke er alkohol, sier idrettspresidenten til Nettavisen.

