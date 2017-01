Disse superstjernene står uten kontrakt sommeren 2017

ANNONSE

Reglene i den internasjonale toppfotballen er at hvis en spiller kun har seks måneder igjen av sin kontrakt, så kan han bli enig med hvilken som helst klubb om klubbytte.

Spilleren må likevel fullføre sin nåværende kontrakt med sin nåværende klubb før klubbskiftet. Likevel markerer 1. januar 2017 datoen da flere av verdens beste spillere kan signere for nye klubber.

Her er et par av de største navnene:

Zlatan Ibrahimovic

Alder: 35

Nåværende klubb: Manchester United

Manchester United har varslet at de ønsker å ta opsjonen på nok et år i super-svenskens kontrakt, men inntil dette skjer kan Ibrahimovic bli enig med en ny klubb. Det har lenge vært ryktet at Uniteds nummer ni kan være på vei til amerikansk fotball, men at det er store penger å hente i Kina. I en alder av 35 er Ibrahimovic fortsatt et av fotballens heteste navn.

Andrés Iniesta

Alder: 32

Nåværende klubb: FC Barcelona

Den legendariske katalaneren huskes både for Champions League-triumfer med Barcelona, og som mannen som vant VM for Spania i 2010. Nå er det uansett sikkert om «Don Andrés» blir værende på Camp Nou. Spansk media har tidligere meldt at Barcelona ønsker å la Iniesta selv velge sin fremtid, slik som de gjorde med Xavi. Det vil nok være kjempeinteresse dersom Barcelona-kapteinen velger klubbytte.

Pepe

Alder: 33

Nåværende klubb: Real Madrid

Spansk media har allerede tatt farvel, og det later mer og mer til at Madrids bråkebøtte forsvinner til kinesisk fotball. Pepe har i en årrekke utgjort et solid forsvar med Sergio Ramos, og i sommer var han instrumental for Portugal som vant EM. Da er det kanskje fortjent at han rir inn i solnedgangen på andre siden av planeten?

Michael Carrick

Alder: 33

Nåværende klubb: Manchester United

Har vært Manchester Uniteds «unsong hero» i en årrekke, og en av kun to spillere fra Uniteds Champions League-triumf i 2008 som fortsatt er i klubben. Carrick har balansert Uniteds midtbane med bravur, og har vært en kontinuitetsbærer for de rødkledde. Til sommeren vil han ha vært i klubben i hele 11 år. Det kan også markere endingen på en stor karriere i rødt for den tidligere West Ham- og Tottenham-spilleren.

FARVEL MANCHESTER?: Både Michael Carrick og Yaya Touré kan være på vei vekk fra Manchester.

Axel Witsel

Alder: 27

Nåværende klubb: Zenit St. Petersburg

En av verdens mest ettertraktede midtbanespillere i en årrekke. Witsel har vært koblet med alt fra Manchester United og Juventus til Everton og Borussia Dortmund. I manges øyne har han falt litt av planeten etter overgangen til Russland, men har nå varslet at han er klar for et klubbytte. Går muligens inn i sine beste år som midtbane-dynamo, og kan fort bli et kupp for flere klubber.

Jesús Navas

Alder: 31

Nåværende klubb: Manchester City

Den spanske lynvingen slet i mange år med hjemlengsel hvilket stoppet et hav av overganger. Tok sjansen på Manchester City etter å ha overvunnet frykten og ble Premier League-mester med de himmelblå i 2014. Til sommeren kan det være over for mannen fra Andalucía. En retur til den iberiske halvøy er ikke utenkelig for Navas.

Santi Cazorla

Alder: 32

Nåværende klubb: Arsenal

Har spilt seg inn i hjertene til flere Arsenal-supportere med glitrende prestasjoner og en enda mer lysende karisma. Arsene Wenger har bekreftet at han forventer at spanjolen blir lengre enn kontrakten tilsier, men så lenge situasjonen er slik den er så kan Cazorla forsvinne til sommeren. Likevel er nok det mest sannsynlige at den spanske VM-vinneren blir i nord-London.

SMIL: Axel Witsel ser ut til å være ferdig i Zenit St. Petersburg etter denne sesongen.





Arjen Robben

Alder: 32

Nåværende klubb: Bayern München

Den evigunge nederlenderen har hatt en av fotballens mest imponerende karriere, og mye av dette har skjedd i Bavaria. Ble kåret til verdens fjerde beste spiller så sent som i 2014, og til tross for skadene så har han fortsatt en masse å gi på banen. Var en av VMs definitivt beste spillere samme år. Det er ventet at han ender karrieren i München.

Yaya Touré

Alder: 33

Nåværende klubb: Manchester City

En av de mer kontroversielle på denne lista er Yaya Touré. Ivorianeren startet karrieren på verst tenkelig vis etter å ha endt i krangel med City-trener Pep Guardiola. Etter å ha bedt om unnskyldning har han likevel kommet tilbake inn i varmen. Det gjenstår uansett å se om han overvinner Guardiola såpass at han får bli lenger enn kontraktstiden. Det har tidligere vært interesse fra klubber for Inter, men det er nok ikke utenkelig at også kinesiske klubber vil stå i kø for midtbane-monsteret.

Saido Berahino

Alder: 23

Nåværende klubb: West Bromwich

Den yngste på denne listen er West Brom-spissen Saido Berahino. Har utallige ganger takket nei til ny kontrakt og har havnet i voldsom krangel med WBA-ledelsen. Er inn og ut av laget under Tony Pulis, og det later ikke til at den unge England-angriperen blir et minutt lengre enn nødvendig i klubben. Tottenham og Everton har tidligere blitt koblet med unggutten som nå kan signere gratis for hvilken som helst klubb i verden.

Fremtiden rundt disse spillerne kan fort vise seg å bli et av flere store snakketemaer under sommerens overgangsvindu. Nettavisens overgangslive fyres opp 2. januar, og der kan du følge utviklingen rundt alle de overnevnte spillerne.