Djokovic cruiset videre

Tennisstjernen Novak Djokovic hadde små problemer med å ta seg videre til tredje runde av Wimbledon-turneringen. Adam Pavlasek ble lett slått i tre strake sett.

Annenseedede Djokovic vant matchen mot tsjekkeren 6-2, 6-2, 6-1. Serberen møter enten argentineren Juan Martín del Potro eller Ernests Gulbis fra Latvia i neste runde.

– Jeg kom godt inn i rytmen i denne kampen. Jeg føler meg bedre for hver dag her i Wimbledon, sa en fornøyd Djokovic etter at avansementet var sikret.

(©NTB)