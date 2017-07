Djokovic ferdig i Wimbledon

Novak Djokovic slet med en albueskade og var tvunget til å trekke seg under onsdagens kvartfinaleoppgjør mot Tomas Berdych i Wimbledon-turneringen i tennis.

Serberen trengte behandling for albuen mot slutten av første sett, som Berdych vant 7-6 etter 7-2 i tiebreaket. Fra før har Djokovic slitt med et langvarig skulderproblem.

Berdych ledet 2-0 i annet sett da Djokovic kastet inn håndkle. Dermed møter tsjekkeren veteranen Roger Federer i semifinalen. Sistnevnte slo Milos Raonic med settsifrene 6-4, 6-2, 7-6 (7-4).

Djokovic ville tatt over førsteplassen på verdensrankingen fra Andy Murray om han hadde gått hele veien og vunnet årets Wimbledon. Tidligere på ettermiddagen røk Murray overraskende ut etter å ha tapt for amerikanske Sam Querrey etter fem sett.

30 år gamle Djokovic har vunnet den prestisjetunge Wimbledon-turneringen tre ganger, men får altså ikke muligheten til å ta sin fjerde i år.

Federer kan derimot glede seg over at han er klar for sin tolvte Wimbledon-semifinale. Sveitseren jakter sin åttende triumf i Grand Slam-turneringen.

Raonic slo ut Federer i fjorårets semifinale, men klarte ikke å kopiere bragden i onsdagens oppgjør.

