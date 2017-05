Dominic Solanke forlater Chelsea til fordel for Liverpool

ANNONSE

Liverpool bekrefter på sine hjemmesider at de har blitt enige om den personlige avtalen for Dominic Solanke. 19-åringen ankommer Merseyside-klubben etter at kontrakten hans gikk ut med Chelsea.

#LFC have agreed terms to sign Dominic Solanke, who will officially join the club on July 1.



Read the full story: https://t.co/QOtjzLrQOJ pic.twitter.com/7LtDj52zPH — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2017

Fra 1. juli står spissen uten kontrakt, og vil da signere sin avtale med de rødekledde, skriver Liverpool videre i sin pressemelding.

Solanke har vært i Chelsea hele sin karriere, men har til gode å representere klubben i Premier League. Han fikk sin debut i den blå Chelsea-drakta i 2014 mot NK Maribor i Champions League.

I 2015/2016-sesongen var han utlånt til nederlandske Vitesse der han scoret syv mål på 25 kamper. Solanke har også representert England på ungdomsnivå fra U16 til U21, og er for øyeblikket med Englands U20-landslag på VM-sluttspill i Sør-Korea.

Ifølge lokalavisen Liverpool Echo håper Liverpool at de må ut med tre millioner pund (ca 33 millioner norske kroner) i utdanningskompensasjon til Chelsea for Solanke. Dette vil bli bestemt av Premier League på et senere tidspunkt.

Dermed har Liverpool og Jürgen Klopp allerede gjort sin første signering før 2017/2018-sesongen.