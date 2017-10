Drammen tok over tabelltoppen

Gøran Sørheim leverte ni mål for Kristian Kjellings lag.

Drammen tok sin fjerde strake seier i eliteserien i håndball og gikk forbi Elverum på tabelltoppen. Søndag ble Falk Horten slått 32-27.

Mens Elverum var opptatt med mesterligaspill hadde Drammen muligheten til å ta over serieledelsen i eliteserien for menn.

Hjemme i Drammenshallen tok laget imot sjuendeplasserte Falk Horten. Til pause var stillingen 15-11, og hjemmelaget hadde kontroll på laget fra nabofylket gjennom hele kampen.

Les mer: «Mighty Mouse» ble historisk med utrolig seier

Gøran Sørheim var kampens store spiller med ni mål for Drammen. Zivoljin Ilic scoret like mange for Falk Horten, men det holdt ikke mot drammenserne som til slutt vant 32-27.

Høydramatisk

I Nøtterøyhallen ble det langt jevnere da jumbolaget tok imot Sandnes.

Til slutt var det bare ett mål som skilte Nøtterøy fra å ta sesongens første poeng. Sandnes dro seieren i land med 27-28 og klatret til en åttendeplass på tabellen.

I Bergen hadde FyllingenBergen tilsynelatende kontroll på poengene mot Kolstad, men med fire mål på rad kom nesten trønderne tilbake i sluttminuttene. Det ble med ett mål bak og Fyllingen Bergen vant 30-29 mot Kolstad.

(©NTB)

Mest sett siste uken