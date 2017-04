ANNONSE

Den tidligere NFL-stjernen Aaron Hernandez døde onsdag etter å ha tatt sitt eget liv på cella. Han sonet en livstidsdom for drap.

Det opplyste en talsmann for fengselsmyndighetene i Massachusetts. Han ble brakt til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Fengselsmyndighetene opplyste videre at Hernandez satt i en alenecelle i Souza Baranowski Correctional-fengselet i Shirley.

Det ble også opplyst at han hadde forsøkt å blokkere celledøra med flere gjenstander.

Det var i april i 2015 at han ble funnet skyldig i å ha skutt og drept kompisen Odin Lloyd i 2013. Den tidligere New England Patriots-spilleren skal blant annet ha sett seg lei på at Lloyd stadig var sammen med folk idrettsstjernen mislikte.

Hernandez ble i 2014 siktet for et dobbeltdrap fra 2012, men han ble i forrige uke frikjent for disse tilfellene.

(©NTB)