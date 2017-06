Durant herjet da Golden State Warriors tok første stikk

ANNONSE

De to lagene har møttes i de tre siste NBA-finalene, og de står med en seier hver så langt. Finalen spilles best av sju kamper, men basert på det som skjedde i den første kampen er det ikke sikkert at det trengs sju kamper før det blir avgjort denne gangen. Golden State Warriors viste seg som det klart sterkeste laget og var i føringen fra start til mål.

Kampen var på forhånd utsett til å den helt store testen mellom superstjernene LeBron James fra Cleveland Cavaliers og Kevin Durant fra Golden State Warriors. Sistnevnte trakk det lengste strået i den første duellen og bidro med 38 poeng, åtte assists og åtte returer.

LeBron James var sin vane tro mestscorende for sitt lag med 28 poeng. Han hadde også åtte assist og 15 returer. Også Golden State Warriors Stephen Curry hadde 28 poeng i kampen.

– Vi var litt nervøse i den 1. perioden, men fra 2. periode og ut var vi klart best, sa toppscorer Durant.

Begge finalelagene har vært helt suverene på vei mot finalen, og etter den siste triumfen står Golden State Warriors med 13 seirer på rad sluttspillet. Det er ny NBA-rekord, ifølge ESPN.

Golden State Warriors vant 12 av 12 kamper på vei mot sluttspillfinalen. Cleveland Cavaliers vant 12 av 13.

Sist år var det Cleveland Cavaliers som vant finaleserien mellom de to. Da snudde de fra 1–3 til 4–3 i kamper.

Året før der igjen var Golden State Warriors det beste laget med Stephen Curry som den ledende spilleren.

Den neste finalekampen spilles natt til søndag norsk tid.

