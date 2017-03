Dybala ordnet avansement for Juventus

ANNONSE

Se Dybalas straffescoring i videovinduet over



JUVENTUS - PORTO 1-0 (3-0 sammenlagt)

Paulo Dybalas straffescoring i den første omgangen skulle vise seg å bli tungen på vektskålen for Juventus i åttedelsfinalen mot Porto. Med 1-0 under kveldens oppgjør, og 3-0 sammenlagt, er de nå klare for kvartfinaler.

Porto hadde sine sjanser, men da Dybala scoret, og forsvarsspiller Maxi Pereira ble utvist for å ha reddet ballen med hendene på egen strek, ble oppgaven noen numre for stor for Porto.

Max Allegri og hans gutter, som spilte finale så sent som i 2015, kan dermed se frem til videre spill i Europas gjeveste klubbturnering.

Røde Maxi



Det ble aldri veldig spennende i den første omgangen på Juventus Stadium der hjemmelaget fra Torino hadde stålkontroll mot gjestene fra Portugal.

Porto kjempet på for å skape stemning i oppgjøret mot «den gamle dame», men det var Juventus som vartet opp med de absolutt største sjansene i den første omgangen.

I det 24. minutt fant Juan Cuadrados innlegg veien over til de bakerste stolpen der Mario Mandzukic stod klar. Kroatens heading var god, men overlistet ikke Iker Casillas i Porto-buret.

Porto var aldri noen stor trussel offensivt i denne omgangen, og måtte omsider også gi tapt bakover. For i det 40. minutt var Casillas slått, men en litt for aktiv Maxi Pereira vartet opp med en herlig en-håndsredning.

Dessverre for Porto og Pereira var det ikke uruguayaneren som stod oppført som keeper, og dermed vanket både rødt kort og straffe til vertene denne kvelden.

Der gjorde ikke Paulo Dybala noen feil da han hamret ballen i mål, og gjorde situasjonen praktisk talt uoverkommelig for gjestene. Porto måtte nå ha fire mål for å ta seg videre i Champions League.

Dommer Ovidiu Alin Hategan fra Romania kunne dermed sende lagene til pause, der Max Allegri og hans gutter helt klar kunne smile bredest før de neste 45 minuttene.

Juve jager



Juventus befestet sin dominans tidlig i den andre omgangen da Dani Alves fikk fritt spillerom på høyrekanten fem minutter inn i den andre omgangen.

Den brasilianske høyrebacken hamret innlegget inn, og fant Portos midtbanemann Danilo som headet ballen mot eget mål. Kun en fantastisk inngripen fra Casillas gjorde at det ikke stod 2-0 til Juventus.

Kun minuttet etter var det Porto som var på farten da Tiquinho Soares suste forbi Juventus-forsvarer Leonardo Bonucci. Alene med Gianluigi Buffon klarte han likevel å vri avslutning sin utenfor.

I det 60. minutt burde Marko Pjaca ha doblet Juventus' ledelse da Mandzkuic fikk headet ballen mot sin kroatiske landsmann. Likevel fikk han ikke dreisen på avslutningen som seilet utenfor.

Juventus kontrollerte mye av banespillet, men Porto hang med og det var tydelig at Nuno Espirito Santos menn gjerne ville ha med seg noe denne kvelden.

I det 83. minuttet fikk Diogo Jota en nydelig ball av Otávio. Alene med Buffon, men på spissvinkel, vippet han ballen over den legendariske italieneren, men fant kun nettveggen.

Dermed kunne Juventus juble over avansement i Champions League. Paulo Dybalas scoring ble den eneste denne kvelden for et Juventus som går videre med 3-0 sammenlagt over Porto.