Edvard Sandvik Tagseth scoret sitt første mål for Liverpool

Har Steven Gerrard som trener.

Det ble en fantastisk dag på Liverpools for Edvard Sandvik Tagseth og Liverpools U18-lag. 16-åringen fant veien til nettmaskene i 38. minutt, og gav Liverpool ledelsen mot Blackburn.

Tagseth, som ble hentet fra Neset, ble signert av Liverpool som 14-åring og har nylig flyttet over til England. Der trenes han av Liverpool-legenden Steven Gerrard.

What a moment for the youngster!



Edvard Tagseth scores his first goal for the club.



[1-0] #LFCU18s pic.twitter.com/kNRKn2SXL7