Edvartsen tar fotballforbundet til retten

Den avsatte fotballdommeren Svein-Erik Edvartsen har frasagt seg retten til å forhandle med Norges Fotballforbund (NFF) etter sparkingen av ham, skriver VG

38-åringen som mistet jobben som seksjonsleder i NFF tar isteden saken direkte til Oslo tingrett.

– Vi ser ikke grunn til å ønske forhandlinger. Han vil ha jobben tilbake og erstatning for ubehøvlet opptreden fra NFFs side, skriver Edvartsens advokat John Christian Elden i en epost til avisen.

Fotballforbundet har fått varsel om at Edvartsen har gått til søksmål. NFF på sin side kan i løpet av to uker kreve forhandlinger. Den tidligere toppdommeren må møte i disse forhandlinger hvis så skjer.

– Vi har avsluttet ansettelsesforholdet til Edvartsen og begrunnet hvorfor, og forholder oss til det. Vi har ikke behov for å kommentere dette nærmere, skriver kommunikasjonssjef i NFF Svein Graff.

Svein-Erik Edvartsen har det siste halvåret hatt en konflikt gående med Norges Fotballforbund. Det startet med at han røk uklar med dommersjef Terje Hauge og ikke ble satt opp til å dømme kamper.

Konflikten synes å ha blitt løst etter et forlik i mai, men senere har det kommet fram at NFF sitter på noen eposter som Edvartsen skal ha sendt under falske navn. Det er eposter som omhandler Edvartsen og Hauge, og som NFF har bevis for er sendt av Edvartsen.

Edvartsen avviser dette. Det skal være den direkte årsaken til at 38-åringen mistet jobben som seksjonsleder.

