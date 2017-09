Kryptisk melding fra lagledelsen om 22-åringens «upassende oppførsel».

Odd Christian Eiking fikk ikke sykle søndagens avslutningsetappe i Vuelta a España.

FDJ-laget ga nemlig nordmannen startnekt på grunn av det de kaller upassende oppførsel på rittets nest siste dag.

Det opplyser det franske sykkellaget på Twitter.

Det franske profflaget har også uttalt at de ikke kommer til å utdype mer rundt årsaken til avgjørelsen.

Eiking er tatt ut som en av Norges ni ryttere på VM-fellesstarten i Bergen 24. september.

22-åringen melder overgang til Wanty-laget etter sesongen.

(©NTB)

The team will not issue any further comment apart from the fact that the behaviour of a professional athlete must be exemplary at all times.