Elabdellaoui om King: - Uten skadene kunne han spilt for United nå

ANNONSE

Tirsdag tok Lars Lagerbäck ut sin første tropp som Norges landslagssjef til VM-kvalifiseringskampen mot Nord-Irland. Ikke uventet var Joshua King blant de utvalgte på topp.

25-åringen er i fyr og flamme om dagen, og står med fem mål på de siste tre kampene i Premier League. Ifølge landslagskompis Omar Elabdellaoui er det ikke overraskende at Romsås-gutten nå har tatt Premier League med storm.

- Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: Uten skadene kunne Joshua ha spilt spiss for Manchester United nå. Så god mener jeg han er. Han har alt en spiss trenger, sier Omar Elabdellaoui til Nettavisen.

Fra Oslo til Manchester



De to nordmennene dro tidlig i karrieren til hver sin Manchester-klubb, King til United og Omar til City. Hverken eller av de to Oslo-guttene fikk sjansen i Premier League den gangen, men har siden funnet veien til den engelske toppdivisjonen i henholdsvis Bournemouth og Hull.

I den blå delen av Manchester fikk Elabdellaoui muligheten til å trene sammen med den argentinske superstjernen Carlos Tévez. Han er ikke i tvil om at King fort kan nå det samme nivået som argentineren i hans glansdager.

UNITED-GUTT: Joshua King var i Manchester United fra 2008 til 2013.

- Ja, han kan absolutt nå Tévez sitt nivå. Men da må han fortsette å gjøre det bra over lengre tid, selvsagt. For det er nettopp det de store spillerne klarer, du vet at de er gode for et høyt antall mål hver eneste sesong, sa Elabdellaoui.

King står per nå med elleve seriemål for Bournemouth etter hattrick mot West Ham sist helg. Elabdellaoui tror at det har vært enkle grep som skulle til for at King skulle finne veien til nettmaskene.

- Han har holdt seg skadefri og har en trener som har troa på han som spiss. Alle vet at det er forskjell på spillere med og uten selvtillit, så jeg er utrolig glad på hans vegne, sa Elabdellaoui.

Nå håper han at kameraten kan ta med seg den gode formen inn på landslaget.

Kapteinsvalget på landslaget



For både Elabdellaoui og King var blant navnene som ble lest opp da Lars Lagerbäck presenterte sin første landslagstropp. Der var gjennomsnittet for antall landskamper rundt 16. Elabdellaoui, som har 23, mener dette er som ventet.

- Vi har nå en del spillere i meget god form, så jeg gleder meg til å møte alle sammen. Vi er et ganske ungt lag og det forklarer vel fort hvorfor snittet på landskampene er så lavt også, sier Elabdellaoui, som også ser frem til å ønske debutantene Gustav Valsvik og Sander Berge velkommen.

- Jeg har sett et par av Gustav sine kamper i Braunschweig, og han har vært veldig god. Dessverre har jeg ikke sett så mye av Sander ennå, men jeg har fått med meg at han har prestert veldig bra. Det er fullt fortjent at de er med i troppen, sa Elabdellaoui.

En av de store diskusjonene denne uken har vært hvem som skal ta over som norsk landslagskaptein etter Per Ciljan Skjelbred. Lagerbäck bekreftet at han har et navn i tankene, men ønsket ikke å røpe dette før spillerne vet hvem.

- Jeg har ikke tenkt så mye over dette med ny landslagskaptein, men dersom jeg skal tippe så tror jeg det blir Rune Jarstein. Han er en ledertype som er godt likt og respektert av alle. Så det hadde vært et fint valg, sa Elabdellaoui.

Selv har Jarstein pekt på Stefan Johansen som en verdig etterfølger som kaptein på landslaget.

Elabdelloui er nå en av de spillerne med største rutine på dagens landslag. Etter å ha ledet den greske storklubben Olympiakos som kaptein i enkeltkamper, spilt mot flere storklubber i Champions League og med jevnlige opptredener i Premier League er det enkelte som peker på Sagene-gutten som et kapteinsemne.

Selv tar han det hele med knusende ro.

- Det er stort å være kaptein for landet sitt, og om treneren gir deg armbåndet så sier du jo ikke nei. Men skal jeg være ærlig så tenker jeg ikke på det i det hele tatt. Jeg føler laget har flere som kan ta den rollen, sier Elabdellaoui.

Selv om ting virker vanskelig for det norske landslaget i VM-kvalifiseringen, så har ikke 25-åringen gitt opp troa på spill i Russland i 2018.

- Jeg har troa helt til det er hundre prosent umulig for oss. Selvfølgelig må vi ha troa! Jeg ser jo at det blir veldig tøft, og at vi har skuffet frem til nå, men en skal alltid tro at man kan klare det, sier Hull-backen.

Det norske landslaget samles til treningssamling i London før Nord-Irland-kampen neste uke. VM-kvalifiseringskampen spilles i Belfast søndag 26. mars.