Eliteserien skal vises på dansk TV

ANNONSE

Interessen rundt Nicklas Bendters overgang til Rosenborg vil ingen ende ta. Nå bekrefter sportsdirektøren i Discovery Network Danmark at Eliteserien blir å finne på deres danske kanaler denne sesongen.

- Man vet ikke om Bendtners klubbskifte til Rosenborg er en ny tur ut på en ustødig planke. Selv på 80 prosent av sitt maksnivå vil han kunne stråle i den norske ligaen. Vi ser frem til å vise Eurosports seere om oppholdet i Rosenborg blir et vendepunkt i Bendtners karriere, skriver Anders Bay, Discovery Networks Danmarks sportsdirektør, i en pressemelding ifølge danske BT.

LES OGSÅ: Nicklas Bendtner klar for Rosenborg

Vekker større interesse



Det siste døgnet har den danske angriperen vært det store samtaleemnet både i Norge og Danmark. Ikke uventet er det derfor stor interesse for hvordan Nicklas Bendtner takler norsk fotball.

Interessen fra Danmark ønskes også velkommen av Discovery Network Norge.

- Det er bare strålende. Har vi land som ønsker å fokusere på den norske Eliteserien må det jo ha skjedd noe spennende det siste døgnet. Dette sier jo litt om hvor stor denne overgangen faktisk er, skriver sportsdirektør for Discovery Norge, Jan-Erik Aalbu, til Nettavisen i en tekstmelding.

GLEDER SEG: Sportsdirektør i Discovery Norge, Jan-Erik Aalbu, ser frem til å kunne vise Eliteserien på norsk TV.

Han tror at ankomsten til den danske angriperen er gode nyheter for den norske Eliteserien, og tror ikke interessen akkurat minsker med 29-åringens ankomst.

LES OGSÅ: Dette er de største stjernene som har kommet til Eliteserien

- Vi er glad for alle store profiler som gjør Eliteserien mer attraktiv. Det igjen vil bety flere abonnenter og flere seere på våre TV-kamper, skriver Aalbu.

Han ser gjerne at det kommer flere profiler til den norske Eliteserien, men er klar på at dette er noe som tilhører tilfeldighetene.

- Vi må være klar over at slike overganger ikke kommer hver dag, og heller ikke annenhver dag. Dette er en stor overraskelse for oss alle, og kanskje det kun er Rosenborg som kan løfte de nødvendige midlene og ikke minst friste med muligheten for CL-spill.

- Ikke engang om Messi signerer



Til tross for at Bendtner tilbyr norsk fotball en stor profil, så er Aalbu veldig klar på at dette ikke vil bety noe dyrere abonnementspris for seeren.

- Nei, dette har ikke noe med enkeltspillere å gjøre. Vi skal levere på å gi fotballen tilbake til folket. Det innebærer kamper på det vi kaller åpne kanaler og billigere å kjøpe digitalproduktet enn tidligere, sier Aalbu som understreker at dette er et av deres hovedprinsipp i den nye satsningen.

- Det står vi 100 prosent bak, uansett om Lionel Messi signerer for en norsk klubb i morgen, sier Aalbu som også kunne bekrefte at prisen på Discovery-abonnement vil bli presentert innen kort tid.

BLOGG: Her når ikke Eidur Gudjohnsen opp til Bendtners ankler

Nicklas Bendtners overgang til Eliteserien har skrudd interessen opp et stort hakk, men likevel tror sportssjefen at mye handler om samspillet mellom seer, klubber og rettighetshaveren.

- Det som betyr noe for oss er at klubbene, supporterne og vi klarer å løfte Eliteserien til å bli et attraktivt produkt igjen. Denne signeringen er et godt steg i denne retningen, og det har vi sett det siste døgnet på sosiale medier, sier Aalbu.

- Vi skal lage gode sendinger, klubbene gode, attraktive lag og supporterne god stemning på stadionene og mange foran TV-skjermene. Det er jo rene Kinderegget, det.