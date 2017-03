Elverum Håndball beklager etter Lillestrøm-kampen

ANNONSE

Elverum Håndball tar avstand fra trener Michael Apelgrens valg om å la fire spillere pådra seg røde kort med vilje mot Lillestrøm og beklager.

Episoden som klubben beklager, som har blitt heftig omtalt og kritisert fra flere hold i ettertid, oppsto i eliteseriekampen søndag da Elverum slo Lillestrøm 30-22.

Hjemmelaget pådro seg elleve utvisninger og på tampen satt både Erik Toft, Petter Øverby, Kristian Bliznac og Tine Poklar på tribunen etter å ha pådratt seg røde kort.

Etter kampen medga Elverum-trener Michael Apelgren at det hele var planlagt, ettersom de fire spillerne nå kan stå over kampen mot Halden, for så å være klare til sluttspillet.

Styremøte

Mandag ettermiddag gjennomførte klubben et styremøte hvor de gjennomgikk saken med trener Apelgren.

- Vi hadde en god gjennomgang der Michael begrunnet sine valg, og vi var enige om at vi hadde ulikt syn på saken, sier daglig leder Erik Henriksen til klubbens hjemmeside.

- Gårsdagen ble en lite hyggelig opplevelse for oss i Elverum håndball. Måten vi opptrer på i kampen mot Lillestrøm strider mot de verdier som klubben ønsker å stå for, og vi beklager den belastningen som dette har påført klubben, våre samarbeidspartnere og norsk håndball, sier Henriksen videre.

Redegjørelse

Ifølge klubben har Norges Håndballforbund har bedt om en skriftlig redegjørelse innen 22. mars.

- Vi kommer selvsagt til å svare opp de spørsmålene som NHF har stilt oss innen fristen, så vil vi avvente et eventuelt svar fra håndballforbundet, sier Henriksen.

Trener Apelgren har ingen god følelse etter det som har skjedd, men står for det valget han tok.

- Jeg forstår at folk reagerer, og jeg var forberedt på at det ville bli store reaksjoner. Jeg står likevel for det valget jeg tok. Jeg kunne valgt å si at vi ikke gjorde det med vilje, men valgte å være ærlig. Jeg håper det lønner seg, sier svensken.

