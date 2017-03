Elyounoussi med drømmemål da Olympiakos røk ut av Europa League

ANNONSE

BESIKTAS - OLYMPIAKOS 4-1 (5-2 sammenlagt)

Tarik Elyounoussi stod for en vanvittig scoring for Olympiakos som røk ut av Europa League torsdag. Det greske storlaget tapte nemlig 4-1 mot Besiktas, og dermed 5-2 sammenlagt.

Det var vertene fra Tyrkia som kom best i gang med scoringer fra Vincent Aboubakar og Ryan Babel, før Elyounoussi reduserte mot slutten av den første omgangen. I den andre omgang fant Babel og Cenk Tosun veien til nettmaskene, og sikret avansementet.

Nevnte Aboubakar pådro seg et direkte rødt kort da han skallet til Panagiotis Retsos like før pause. Besiktas holdt likevel stand, og sikret seg avansement til kvartfinalen i Europa League.

Redusering ved drømmescoring



I den første omgangen var det Besiktas som skulle komme best i gang. Allerede etter ti minutter fant Talisca en umarkert Vincent Aboubakar inne i Olympiakos-boksen.

Den kamerunske spissen gjorde ingen feil da han nikket ballen i mål, og sikret tyrkerne et herlig utgangspunkt i oppgjøret mot Olympiakos.

Og vondt skulle bli verre for grekerne. 12 minutter senere jobbet nemlig nederlandske Ryan Babel seg en flekke rom, og fikk avløst skudd. Den tidligere Liverpool-angriperen fant nettmaskene og gav Besiktas en 3-1-ledelse sammenlagt i åttedelsfinalen.

Likevel var det en nordmann som ville ha et ord med i laget. For i det 31. minutt lå Tarik Elyounoussi vannrett i lufta da han hamret ballen i mål på utsøkt vis for Olympiakos og skapte ny spenning i oppgjøret.

- Det er en kjempescoring fra Tarik Elyounoussi! Han leverer i Europa nok en gang, hans tredje mål i Europa League denne sesongen, sa en tydelig imponert Petter Bø Tosterud fra Eurosports kommentatorplass.

En scoring til for den greske storklubben ville nemlig betydd ledelse på bortemål. Kun få minutter skulle grekerne få ny motivasjon i kampen.

I det 39.minutt fikk Aboubakar marsjordre av den engelske dommeren Michael Oliver for å ha skallet til Panagiotis Retsos i Olympiakos-forsvaret.

Olympiakos tok over mye av banespillet mot slutten av den første omgangen, men klarte ikke å ta i bruk overtallet. Besiktas red av stormen etter de første 45 og ledet 2-1 på Vodafone Arena.

Gammel kjenning



De greske mesterne la inn et kjempepress i starten av den andre omgangen, og Elyounoussi var nære ved å finne veien til nettmaskene på ny etter 49. minutter.

Nordmannens førsteberøring var alt annet enn perfekt, men han fikk slått inn i feltet. Etter mye klabb og babb inne foran keeper fikk Besiktas klarert unna.

I det 58. minutt vas Besiktas-keeper Fabricio nære ved å tillate Olympiakos det viktige 2-2-målet. Kostas Fortounis' frispark gikk lengre enn forventet, og den spanske keeperen måtte strekke seg for å få ballen ut og over tverleggeren sin.

Besiktas trakk seg dypere og dypere inn i egen sone utover i omgangen for å sikre ledelsen. Likevel bød Ricardo Quaresma tidvis på problemer på kontringer for hjemmlaget.

Selv om Quaresma virket truende var det Babel som skulle vise seg å være den virkelige faren. Nederlenderen jobbet seg nemlig til en ny sjanse i det 75. minutt.

På ny hamret han mot mål, og denne gangen klarte ikke Nicola Leali i Olympiakos-buret å stoppe ham. Dermed eksploderte Vodafone Stadium i nok et jubelrus, og Besiktas ledet 3-1.

Selv med én mann mindre var det Besiktas som skulle finne mest rom på banen. For meg et jagende Olympiakos fant innbytter Cenk Tosun både tid og rom, og kunne enkelt chippe ballen over keeper Liali, og ordnet 4-1 i det 85. minutt.

Olympiakos jobbet for en utligning, men det ville seg rett og slett ikke for den greske storklubben. Tarik Elyounoussi drømmescoring til tross, Besiktas er videre i Europa League etter 5-2 sammenlagt over Olympiakos.