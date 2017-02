ANNONSE

Hver fjerde nordmann tror norske utøvere kommer til å bli dopingtatt under ski-VM i Lahti, skriver Aftenposten.

Avisen har fått Respons Analyse til å gjøre en spørreundersøkelse. Her kommer det fram at 23 prosent tror norske utøvere vil teste positivt under mesterskapet.



Til sammenligning mente bare seks prosent det samme i forkant av ski-VM i Oslo i 2011.



Mens tiltroen til at norske utøvere er dalende, sier 60 prosent at de tror utlendinger vil bli tatt i doping når ski-VM stakes i gang i Finland.