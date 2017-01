Endelig etappeseier til Ullevålseter i Afrika

ANNONSE

Oslo-gutten slo israeleren Gev Sella med to og et halvt minutt. Han var 12.46 minutter foran italieneren Paolo Ceci. Han dro fordel av at det var 15 kilometer med skikkelig sand.

Egentlig hadde han håpet på at sanddynene skulle gi ham et forsprang, men marginene ble ikke så store som ventet i og med at kjøringen på sanden ikke ble så lang som ventet.

- Sella er en helt unik kjører. Det er helt utrolig at en gutt på bare 18 år kan kjøre så bra som han gjør. Han er smart og behersker alt, sier Ullevålseter i en kommentar.

Han hadde selv visse problemer, ikke under selve etappen på 400 kilometer totalt, men i forkant.

- Selv om det er langt fram til topplassen for mitt vedkommende, gjorde det veldig godt med en etappeseier. Jeg var helt tom før start etter å ha tilbrakt det meste av natten på toalettet. Magen holdt seg heldigvis stabil gjennom dagen, men kroppen føltes tung, kommenterte den norske kjøreren videre.

Tar smertestillende

Etter de sju første etappene er han bare ti minutter fra annenplassen i sammendraget, men Sella, det unge og enestående talentet fra Israel, ligger 49.47 minutter foran nordmannen.

Ullevålseter har gått på to krasjer i årets rally. Siste gangen det gikk galt skadet han hånden. Det har ført til at han har gått på smertestillende piller, noe som kan ha påvirket magen.

Tirsdag blir det en ny dag med sanddyner. Det ser Ullevålseter fram til.

- Jeg har taket på både Sella og Ceci i sanden, men jeg må få muligheten til å kjøre lenger strekninger på sandunderlag. Når det gjelder Ceci har han en tung sykkel som ikke er noen fordel, men i dag (mandag) var han heldig, for regn gjorde at underlaget var ganske hardt, fortalte Ullevålseter etter etappen som endelig ga seier.

