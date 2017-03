Engelsk avis: - Romelu Lukaku vil ikke skrive ny kontrakt med Everton

Romelu Lukaku skal ha bestemt seg for at hans fremtid ikke ligger på Goodison Park. Ifølge Liverpool Echo har den belgiske monsterangriperen ønsker å spille Champions League neste sesong.

Det har lenge vært ryktet at Everton og Lukaku nærmet seg en ny femårsavtale, men det kan nå se ut til at disse samtalene har brutt sammen.

The Telegraph melder at Everton har hatt lyst til å sette inn en utkjøpsklausul på 90 millioner pund i Lukakus nye kontrakt, hvilket ville betydd at belgieren hadde blitt verdens dyreste spiller dersom noen skulle ønske å kjøpe ham i fremtiden.

Echo skriver at Lukaku nå ønsker å utfordre seg mot Europas elite, og at selv om Everton skulle kvalifisere seg til Europa League, så vil dette ikke være nok.

Lukaku ble intervjuet på fransk TV etter helgens seier over West Bromwich der han var veldig klar på at kontraktssamtalene ikke har gått den veien Everton kanskje hadde håpet.

Are you going to sign that new contract?

- Lukaku: "No."

Are you still reflecting about it?

- RL: "No."

Is there an agreement?

- RL: "No." pic.twitter.com/dgJYyJUBur