Engelsk avis: - Wayne Rooney kan være på vei tilbake til Everton

Wayne Rooneys fremtid har vært et stort tema blant fotballsupportere den siste tiden. Manchester Uniteds legendariske tier ser ut til å være ferdig i klubben til sommeren.

Nå melder avisen The Independent at det ser ut til at Rooney tar turen tilbake dit United kjøpte han fra. En overgang til Everton skal nemlig være fristende for spissen.

Begge klubbene skal være enige i at en avtale, etter alle solemerker, kommer til å skje. Såpass interesserte er United i å få igjennom en overgang at de fort kan la han få gå gratis, skriver avisen.

Everton skal stå klare til å tilby Rooney over 1.5 millioner kroner i uken, hvilket er lang mindre enn han tjener i Manchester United. Det er også et godt stykke unna det Rooney kunne tjent ved en overgang til Kina.

Likevel skal Rooney ønske å forbli i Premier League, og at det nettopp er Evertons interesse som har gjort at Rooney ikke har godtatt en overgang til den kinesiske toppdivisjonen.

Til tross for at Rooney ble Uniteds mestscorende spiller gjennom historien denne sesongen har han ahtt en skuffende sesong. I alt står han med to mål på 18 ligakamper.

31-åringen skal også ha interesse fra West Ham, men avisen melder at det er Everton som ligger i førersetet. Tidligere har Everton-trener Ronald Koeman innrømmet at han gjerne ønsker Rooney velkommen tilbake.

Nå kan det fort se ut til at den nederlandske treneren kan få sitt ønske til sommeren.