Ernesto Valverde tar over Barcelona

Ernesto Valverde er mannen som erstatter Luis Enrique som ny Barcelona-trener. Det bekrefter klubben selv på sin Twitter-konto mandag kveld.

Ernesto Valverde is the new @FCBarcelona coach. Welcome, Ernesto! #HolaValverde pic.twitter.com/XBjdEztHRe

Ansettelsen ble bekreftet under en pressekonferanse mandag der Barcelona-president Josep Maria Bartomeu selv bekreftet at de er blitt enige den spanske treneren.

- Valverde har egenskapene, beslutningsevnene, kunnskapen og erfaringen. Han gir unge spillere en sjanse og forstår «Barcelona-måten», sa Bartomeu på pressekonferansen.

