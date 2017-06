ANNONSE

Etter to tapte finaler lyktes Norge endelig i Zagreb. De norske jentene klarte bragden med settsifrene 16–15 og 19–16.

Det var en jevnspilt finale, men Norge var giftigst. Målvakt Rikke Granlund hadde en viktig redning i sluttsekundene da hun nektet Polen å utligne til 18–18. Rett etterpå lobbet Norge inn 19–16.

– Nå er jeg fantastisk glad og lettet. Vi har kjempet om medalje hvert år. I dag handlet det om å gjøre minst mulige feil, sa Norges landslagstrener Eskil Berg Andreassen i et intervju med arrangøren.

Det var Norges femte EM-medalje i sandhåndball. For to år siden ble det tap for det norske kvinnelaget i finalen mot Ungarn, som vant 2–1 etter "shootout". Det ble også norsk sølv på hjemmebane da EM ble arrangert i Larvik i 2009, mens det ble bronse i 2007 og 2013.

Tidligere søndag møtte det norske herrelaget overmakten da Danmark vant 2–0 i sett og sikret 7.-plassen i europamesterskapet. Danskene var i en klasse for seg og tok en klar seier med settsifrene 22–8 og 20–10.

Norge slet med å bryte ned motstanderens forsvar. Det viste seg spesielt vrient å overliste Danmarks solide målvakt. Når det i tillegg ble gjort mange tekniske feil, ble det en umulig oppgave for de norske gutta.

