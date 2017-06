Even Hovland åpner for en overgang til Eliteserien

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Det har vært mye snakk den siste tiden om midtstopperne til Norge. En av de som har blitt nevnt hyppigst er Even Hovland. 28-åringen er klubbløs etter at kontrakten med tyske Nürnberg gikk ut.

Tirsdag spilte han 90 minutter for Norge i 1-1-kampen mot Sverige, og åpner nå for å returnere til hjemlandet også på klubbnivå.

- Jeg kan ikke utelukke noe som helst. Man vet aldri i fotball. Jeg må holde alle muligheter åpne, og så får vi se hvor man ender opp til slutt, sier Hovland til Nettavisen på spørsmål om han kan ende opp i Eliteserien igjen.

Les mer: Slik spilte Norge mot Sverige

Deila på tribunen

Vålerenga-trener Ronny Deila var til stede under dagens kamp. En av klubbene som har blitt koblet med en overgang for midtstopperen er nettopp de kongeblå fra hovedstaden.

- Vålerenga skal bygge noe nytt, men som sagt så har jeg ingen formening om hvor jeg havner. Jeg må ta en runde Jim Solbakken (Hovlands agent), og så får vi se hva mulighetene er.

PÅ TRIBUNEN: Ronny Deila var på plass på Ullevaal tirsdag.

- Men er det oppløftende for deg å vite at Ronny Deila er til stede på dagens landskamp?

- Det er alltid folk på kamper, så jeg kan ikke bry meg om det. Vi får se hva det leder til, sier Hovland.

Han forteller at han har satt ting på vent under landslagssamlingen, og at jakten på en ny klubb starter nå. Likevel er ikke klubbvalget noe han stresser veldig med.

- Jeg har ikke satt noe tidsfrist ennå, vi må se hva slags tilbud som ligger der, og om det er rett for meg og familien.

Hovland forteller at han har til gode å snakke med Lagerbäck om hvor han burde fortsette karrieren, og har heller ikke fått noe ultimatum om at han må finne seg en klubb for å fortsette å spille for Norge.

Baklengs

Han er uansett veldig klar på at uten en klubb så minsker sjansene for videre landslagsspill betraktelig.

- Dersom du ikke spiller kamper har du mindre å stille opp med mot resten. Det er en viktig faktor, sier Hovland som selv påpeker at han har vært med å levere to gode kamper med Norge nå.

Les mer: Even Hovland er ferdig i Nürnberg

- Jeg har gjort det OK på trening, men det er klart vi skulle ønsket at man hadde vunnet i dag og spilt bedre. Det blir spennende å se utviklingen.

Hovland var involvert i situasjonen som ledet til 1-1-scoringen da Samuel Armenteros fikk stå alene og heade inn utligningen. Selv ønsker han å se episoden på video før han uttaler seg for mye.

- På baklengsmål føler man alltid at man burde gjort ting bedre. Vi får se på video, og se på hvordan vi burde ha løst det, sier Hovland om situasjonen.

Selv ser han på den siste uken som en lærerik erfaring både for han og lagkameratene. Neste landskamp er 1. september mot Aserbajdsjan.

- Selvfølgelig er man skuffet over at man ikke vinner, det er jo det vi jobber for, men det er likevel mye positivt. Vi står på og kjemper som et lag, så vi ser positivt frem til neste samling nå som vi vet bedre hvordan Lars vil ha det, sier Hovland.

SNAPCHAT: Følg oss på Snapchat!