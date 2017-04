Everton senket Burnley på Goodison Park

ANNONSE

EVERTON - BURNLEY 3-1

Everton tok en meget viktig 3-1-seier over Burnley etter scoringer av Phil Jagielka, Romelu Lukaku, samt et selvmål av Ben Mee. Likevel var det Ross Barkley som fikk presset frem selvmålet, hvilket markerer en hyggelig ending på en ellers tøff uke for Everton-gutten.

Tidligere denne uken kom nemlig historien om at engelskmannen hadde blitt slått ned på et utested, før han ble hetset av den britiske storavisen The Sun. Dermed smakte nok dagens scoring ekstra godt for 23-åringen.

Les mer: Everton utestenger The Sun

Burnley var lenge med i kampen, og Sam Vokes gav hjemmelaget 1-1 tidlig i den andre omgangen. Likevel klarte de ikke å henge med utover i omgangen og måtte igjen kapitulere på bortebane.

Evertons tre poeng betyr at de skyter opp på femteplass i Premier League, med bedre målforskjell enn Manchester United. De rødkledde har likevel tre kamper mindre spilt.

Burnley, på sin side, faller ned til 14. plass etter dagens tap. Det er ikke mer enn åtte poeng ned til direkte nedrykk for Sean Dyches menn, som har fem kamper igjen i årets Premier League.

Direkte



Det var Everton som styrte det meste på Goodison Park i den første omgangen, og allerede etter fire minutter kunne Romelu Lukaku ha gitt hjemmelaget ledelsen.

Etter et nydelig angrep langs høyrekanten endte ballen hos den storvokste belgieren som hamret ballen mot mål. Burnley-keeper Tom Heaton avverget enkelt.

Selv om Everton hadde mye av banespillet så var ikke Burnley tannløse på den offensive fronten. I det 17 minuttet burde de nok også ha tatt ledelsen på en corner.

For der ruvet nemlig Michael Keane høyest og fikk vinklet headingen sin mot mål. På streken stod likevel Ross Barkley og fikk stoppet ballen før den fant veien over målstreken.

Everton hadde mye av banespillet, men slet virkelig med å skape de store sjansene. Spesielt Lukaku slet med løsrive seg fra det dyptliggende Burnley-forsvaret.

Og med et dyptliggende forsvar skapte det også muligheter for direkte kontringer. Etter halvtimen spilt fant en lang ball fra Joey Barton en Sam Vokes på løp.

Med Everton-kaptein Phil Jagielka hakk i hæl fikk Vokes avsluttet, men Everton-keeper Joel Robles fikk avverget.

Derfra og ut skulle veldig mye handle om Everton. Etter 36 minutter kombinerte Lukaku fint med høyre Mason Holgate, som fikk løst et skudd mot Burnley-buret. Der var Heaton igjen kjapt nede og fikk reddet.

Likevel skulle hjemmelagets absolutt største sjanse komme like før pause. Everton ble tildelt et frispark like utenfor boksen i det 43. minutt. Kevin Mirallas' forsøk smalt via muren og dalte forbi Heaton. Heldigivis for Burnley gikk forsøket like over mål.

Dermed kunne dommer Mark Clattenburg sende de to lagene til pause på Goodison Park på stillingen 0-0.

Ross



Det skulle ikke ta lang tid før det ble gjort vei i velinga for Everton. For en corner i det 48. minutt fant til slutt veien til kaptein Phil Jagielka. Han fikk headet ballen over streken til tross for Heatons hederlige arbeid.

Det betyr at Jagielka har scoret i de tre siste seriekampene for Everton. Det er første gang 34-åringen har klart den bragden.

Likevel skulle gleden være kortvarig for Everton. For i det 51. minutt gav Joel Robles bort et håpløst straffespark da han felte Vokes. Straffesparket tok kraftspissen selv, og utlignet for bortelaget.

I det 63 minutt burde Mirallas ha gitt Everton ledelsen på ny da han fikk ballen på fem meter, og kun Heaton foran seg. Den engelske landslagskeeperen viste seg likevel som den levende han tidvis er, og stoppet belgieren.

Det har vært en vanskelig uke for Ross Barkley, som ble hetset av tabloidavisen The Sun tidligere denne uken. I det 71. minutt skulle Everton-gutten slå tilbake.

Skuddet hans var lavt og hardt, endret retning i hvert fall én gang og overlistet Heaton i Burnley-buret. Dermed ledet Everton 2-1 takket være Barkley.

Belgisk beist



Og med Barkleys scoring våknet også monsteret på topp for Everton. For i det 75. minutt rev Romelu Lukaku seg vekk fra Keane og hamret ballen i mål. En helt vanvittig scoring av belgieren.

- Maktdemonstrasjon fra Lukaku! Se på vendingen med Keane i rygg, og tuppen i steget. Det er så bra gjort, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes etter Lukakus vanvittige scoring.

Burnley forsøkte å kaste innpå det de hadde av angrepsvåpen for å jage både redusering og utligning, men det ville seg rett og slett ikke for gjestene på Goodison Park.

Dermed kunne de blåkledde fra Liverpool innkassere tre viktige poeng i årets Premier League. Seieren betyr at de ligger på femteplass i Premier League, foran Manchester United.

En ganske kjip uke ble plutselig litt bedre også for Ross Barkley.