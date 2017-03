Everton senket Hull etter sent Lukaku-show

ANNONSE

EVERTON - HULL 4-0

Everton kan smile bredest etter å ha slått Hull 4-0 på Goodison Park. Dominic Calvert-Lewin, Enner Valencia og to fra Romelu Lukaku gjorde vei i vellinga for de blåkledde fra Merseyside.

Med sine to scoringer står Romelu Lukaku nå med 21 ligascoringer for Everton denne sesongen. Vi må tilbake til sesongen 1985/1986 sist gang en Everton-spiller noterte seg for 20 eller flere ligamål i samme sesongen.

20 – Romelu Lukaku is the first @Everton player to score 20+ league goals in a season since @GaryLineker in 1985-86 (30 goals). Prolific. — OptaJoe (@OptaJoe) March 18, 2017

Omar Elabdellaoui spilte hele kampen for Hull som virkelig slet med å komme til de store sjansene denne ettermiddagen. Vondt ble også til verre for Hull som måtte avslutte med ti mann da Tom Huddlestone ble utvist i andre omgang.

Dette er Hulls fjerde utvisning i Premier League denne sesongen, hvilket er mer enn noe annet lag i den engelske toppserien denne sesongen.

4 - No team has seen more Premier League red cards this season than Hull City. Mist — OptaJoe (@OptaJoe) March 18, 2017

Seieren betyr at Everton dytter Manchester United ned på syvendeplass Premier League. José Mourinhos gutter har likevel tre kamper mindre spilt.

Akademigutta



Hull, på sin side, må finne seg i å ligge på nedrykk etter helgens tap. Marcos Silvas gutter ligger på 18.plass, med to poeng opp til Swansea på trygg grunn.

Det var Everton som kom best i gang på Goodison Park, og så ut til å dominere banespillet tidlig. Everton-guttene Ross Barkley, Dominic Calvert-Lewin og Tom Davies stod for mye av moroa for Ronald Koemans menn.

De tre akademispillerne kombinerte nydelig det åttende minutt da Barkley fant Davies, som lurte Hulls offside-felle, og la fint inn til Calvert-Lewin som enkelt kunne sette inn 1-0.

Everton hadde kontroll på det aller meste, men sjansene kom ikke akkurat på løpende bånd i løpet av de første 45 minuttene. Spesielt Romelu Lukaku så ut til å slite med å komme til foran mål.

I det 22. minutt skulle trio Davies, Calvert-Lewin og Barkley igjen kombinere nydelig da sistnevnte la inn i boksen. Davies fikk headet videre, men denne gangen var ikke Calvert-Lewin like kjapp på bakerste stolpe.

Et skår i Everton-gleden var likevel at Morgan Schneiderlin måtte av med skade etter halvtimen spilt. Den tidligere Manchester United-mannen ble erstattet av Gareth Barry.

Hull bidro ikke mye offensivt i den første omgangen, men Sam Clucas burde likevel ha gjort det enda bedre da han fikk sjansen til å utligne i det 38. minutt.

Ashley Williams slet nemlig med å kontrollere en lang ball, hvilket Clucas noterte seg. Han fikk vippet ballen over både Williams og keeper Joel Robles, men ballen smalt i toppen av tverleggeren.

Dermed kunne Ronald Koeman og Everton smile bredest inn i garderoben på Goodison Park. De blåkledde ledet 1-0 til pause.

Røde Huddlestone og Lukaku i form



Everton kom best i gang i den andre omgangen også, og i det 57. minutt burde nok innbytter Ramiro Funes Mori ha gjort bedre da Hull-keeper Eldin Jakupovic bommet totalt på en corner. Argentinerens avslutning suste utenfor.

Lukaku kom endelig til sin første ordentlige sjanse i det 60. minutt da han hamret til fra distanse. Jakupovic måtte kontrollere ballen ut til corner for hjemmelaget.

Hull gav det et skikkelig forsøk i den andre omgangen, men slet virkelig med å komme seg til sjanser. Innbytte av Funes Mori gav hjemmelaget ekstra dekning bakerst, og gjorde at Hull helle rikke fikk utnyttet styrken på dødballer.

Vondt ble til verre for Hull da Tom Huddlestone kom flyvende inn i en takling på Idrissa Gueye. Dommer Paul Tierney var kjapt oppe med det røde kortet, og viste ut midtbanespilleren.

Med utvisningen åpnet det seg rom, og innbytter Enner Valencia ble spilt fri av Lukaku i det 78. minutt. Ecuadorianeren gjorde ingen feil da han satte ballen i mål til 2-0 til Everton.

Lukaku skulle få være med på festen han også og like før full tid var rollene snudd da Valencia fant Lukaku. Belgieren gjorde ingen feil da han hamret inn 3-0.

Og det skulle bli mer. For Lukaku hadde bommet og bommet innledningsvis i kampen, men like før slutt rundet han keeper Jakupovic på ny og la på til 4-0.

Flere scoringer skulle det ikke bli på Goodison Park denne lørdagsettermiddagen. Everton går opp på sjetteplass i Premier League, mens Hull fortsatt må kjempe for å nå trygg grunn.