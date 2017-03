FA suspenderer Zlatan Ibrahimovic i tre kamper

ANNONSE

FA bekrefter på sine nettesider at de har suspendert Zlatan Ibrahimovic i tre kamper etter at svensken ble funnet skyldig i voldelig oppførsel i seriekampen mot Bournemouth.

Det var i den første omgangen at Manchester Uniteds nummer ni plantet en albue i ansiktet på Bournemouths Tyrone Mings. Situasjonen forekom like etter at Mings hadde tråkket på hodet til United-angriperen.

Det heter i den offisielle uttalelsen fra det engelske fotballforbundet at Ibrahimovic selv har innrømmet voldelig oppførsel i kampen. Dermed starter suspensjonen til svensken umiddelbart.

Manchester United's Zlatan Ibrahimovic to serve suspension after admitting charge of violent conduct: https://t.co/DuaC5wLz2Q — The FA (@FA) March 7, 2017

For United betyr det at de må klare seg uten toppscoreren sin i FA-cupkampen mot Chelsea og ligakampene mot Middlesbrough og West Bromwich.

BBC Sport melder at Tyrone Mings og Bournemouth, etter all sannsynlighet, anker mot FA. Forsvaerens tramp på Ibrahimovic har blitt omtalt som verre enn albuen, og Mings vil etter all sannsynlighet idømmes flere kampers karantene.

For Manchster Uniteds del kunne ikke utestengelsen av 35år gamle Ibrahimovic komme mer ubeleilig. Svensken står med 26 mål for United denne sesongen, og har vært de rødes viktigste spiller denne sesongen.

United jager fortsatt en topp fire-plassering i Premier League denne sesongen, og jakten kan fort vise seg å bli litt vanskeligere uten den legendariske svensken på topp.