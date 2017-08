Fantastiske Warholm løp inn til VM-gull

Unggutten løp ifra den ypperste verdenseliten og ble historisk.

Karsten Warholm (21) vant VM-gull etter en kruttsterk finale på 400 meter hekk i London.

21-åringen fikk en god start og holdt unna for alle konkurrenter på oppløpet, på svært imponerende vis. Vinnertida ble 48,35 sekunder i det utfordrende regnværet.

Det var 14 hundredeler foran sølvvinner Yasmani Copello fra Tyrkia. Favoritten Kerron Clement fra USA måtte nøye seg med bronse.

- Følelsen, jeg klarer ikke å beskrive det. Jeg har hatt en ufattelig bra treningsvinter. Ting har bare gått på skinner og nå står vi her, sier en nesten målløs Warholm til NRK.

- Visste jeg kunne klare det



- Jeg har ikke forstått det ennå. Da jeg kommer over mål der føltes det ut som jeg har sett et spøkelse. Det var bare helt drøyt.

- Jeg var så sliten. Jeg visste jeg kunne klare det, men det er noe annet å gjøre det. Det er så sjukt når det går inn, det er en helt sjuk følelse, fortsatte han.

Det unge løperesset har hatt en enorm utvikling det siste året. Warholm kom til VM som en klar medaljekandidat med årets sjette beste tid på distansen.

HISTORISK BRAGD: Ingen nordmenn har tidligere klart det Karsten Warholm presterte på friidrettsbanen onsdag kveld.

- Det skal nesten ikke være mulig for en 21-åring å være i verdenstoppen på denne distansen, kommenterte NRK-ekspert Vebjørn Rodal i opptakten til den spennende finalen.

Idrettshistorie



Warholm beviste at han ikke at han bare er i verdenstoppen, men at han 9. august 2017 er verdens beste på 400 meter hekk.

Rodal er den forrige nordmannen som har vunnet en VM-medalje i baneløp. Han tok bronsen på 800 meter for 22 år siden.

De forrige VM-gullene til Norge sikret spydkaster Andreas Thorkildsen og kappgjengeren Trond Nymark i 2009. Da foregikk verdensmesterskapet i Berlin.

VM-medaljen er også den første til Norge siden Thorkildsen tok sølv i spydkast i Sør-Korea i 2011.

Fakta: Fakta om Karsten Warholm

Dette er friidrettsutøveren Karsten Warholm: * Navn: Karsten Warholm * Alder: 21 år (født 28. februar 1996 i Ulsteinvik) * Idrett: Friidrett * Favorittøvelse: 400 m hekk * Høyde: 1,87 m * Vekt: 78 kg * Trener: Leif Olav Alnes * Utvalgte personlige rekorder: 400 m hekk: 48,25 (norsk rekord) og 400 m flatt: 44,87 (norsk rekord). * Utvalgte internasjonale meritter: VM-gull 2017 (400 m hekk), gull U23-EM 2017 (400 m hekk) og sølv U23-EM 2017 (400 m flatt). To seirer i Diamond League 2017 (Oslo og Stockholm). * Aktuell: Tok VM-gullet på 400 m hekk i London onsdag. Han ble dermed Norges første mannlige verdensmester i friidrett på løpebanen. Det var også første norske medalje i en løpsøvelse på 22 år.