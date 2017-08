Farah sikret gullet på 10.000 meter på hjemmebane

Friidrettens langdistansekonge Mo Farah åpnet verdensmesterskapet på hjemmebane med å vinne en oppskriftsmessig gullmedalje på 10.000 meter fredag.

Mohammed «Mo» Farah vant for annen gang på rad både 5000 og 10.000 meter under OL i Rio og var storfavoritt foran den sistnevnte distansen på hjemmebane på åpningsdagen av VM på hjemmebane.

Briten åpnet kontrollert og lot konkurrentene sette tempoet i tet på de første rundene, før han begynte å flytte seg, samtidig som han oppildnet publikum.

Med fire runder igjen var veteranen oppe og tok teten for første gang.

Farah kontrollerte så konkurrentene og med 100 meter fosset han fram og vant overlegent på 26.49,51. Joshua Kiprui Cheptegei fra Uganda tok sølvet, mens Paul Kipngetich Tanui fra Kenya sikret bronsen.

- For en 10.000-meter, for en løper, det går ikke an, utbrøt NRK-kommentator Vebjørn Rodal etter målgang.

Det var Farahs sjette VM-gull. Han har fire OL-gull og fem EM-gull.

Farah har vunnet gull på både 5000 og 10.000 i VM-sammenheng helt siden 2011-VM i Daegu, hvor han måtte nøye seg med sølv.

34-åringen har sagt at han legger opp banekarrieren etter VM i London i august.

