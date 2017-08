FCK åpner for å utestenge bråkmakere på livstid

- Vi har brukt natten og hele dagen på å identifisere dem.

FC København vil slå knallhardt ned på supporterne som gikk amok under lokaloppgjøret mot Brøndby. Klubben utelukker ikke livsvarige utestengelser.

Ifølge FCK er 20 personer blitt identifisert etter søndagens skandalescener på Brøndby stadion. Uroen oppsto på borteseksjonen da Simon Tibbling sendte hjemmelaget i ledelsen 1–0 helt på tampen av kampen.

Det begynte med at en vakt gikk i bakken da han fikk en stol i hodet, og derfra eskalerte volden. I alt 19 vakter og politibetjenter ble utsatt for vold under tumultene.

- Vi har brukt natten og hele dagen på å identifisere dem som var involvert i de voldelige episodene på Brøndby stadion. Vi har nå mottatt alt av overvåkingsmaterialet og har en større gruppe personer til å gå gjennom det hele.

- Foreløpig er 20 personer blitt identifisert. De vil nå bli ilagt langvarige eller livsvarige karantener. Vi kommer også til å dele informasjon med politiet med tanke på eventuell straffeforfølgelse, skriver FCK på sitt nettsted.

Mange lovbrudd

Politiet løslot mandag de seks personene som ble pågrepet etter kampen. Men det betyr ikke at FCK-fansen vil gå ustraffet fra hendelsen. Totalt er det snakk om 42 lovbrudd, ifølge visepolitiinspektør Brian Toftemann i København-politiet.

- Etter en juridisk vurdering er påtalemyndigheten kommet fram til at ingen skal framstilles for grunnlovsforhør. Men siktelsene opprettholdes, sier han.

Grunnlovsforhør er en dansk rettsprosedyre som politiet kan benytte om de ønsker å holde en person lenger enn ett døgn.

De mange lovbruddene i forbindelse med søndagens kamp omfatter blant annet vold mot politiet, besittelse av slagvåpen og maskering.

- Vi har 19 saker der våre kolleger er blitt utsatt for vold. Vi har nå gått i gang med et stort etterforskningsarbeid som særlig dreier seg om gjennomgang av videomateriale. Det vil komme mange, mange flere siktelser, sier Toftemann.

Hatkamp

Over 50 politibetjenter stormet inn på banen for å få kontroll over situasjonen som oppsto søndag kveld. Lokaloppgjøret ble stanset i 18 minutter før de siste to minuttene kunne spilles ferdig. Brøndby vant 1–0.

- Det er veldig sjelden vi må gå inn på stadion, men det var nødvendig på grunn av den voldelige og uakseptable atferden vi var vitne til, sa Claus Buhr, kommunikasjonsansvarlig i Københavns Vestegns-politiet, til avisen Ekstra Bladet.

(©NTB)