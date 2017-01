Federer klar for ny finale i Australien Open

ANNONSE

Roger Federer tok seg til finalen i Australian Open ved å slå landsmannen Stan Wawrinka med 3-2 i sett.

Dermed er tennisveteranen klar for sin 28. Grand Slam-finale og den sjette i Melbourne. Det var helsveitsisk duell mellom eleganten Federer og sluggeren Wawrinka i torsdagens semifinale.

Veteran Roger Federer viste litt mer rutine i det første settet. Spillerne fulgte hverandre som skygger og holdt sine servesett til 5-5. På stillingen 6-5 klarte Federer å bryte landsmannens serve og settet til 7-5.

Da Federer brøt til 4-2 i det andre settet ble Wawrinka forbannet og lot det gå ut over racketen som gikk i knas. Den 35 år gamle veteranen holdt sine server og tok settet 6-3.

Den fire år yngre Wawrinka hadde uforholdsmessig mange upressede feilslag i de to første settene. Det holder ikke når det er snakk om semifinale i årets første Grand Slam-turnering.

Fikk behandling

Han skjerpet seg derimot kraftig, og på stillingen 2-1 i det tredje settet var Wawrinkas første servebrudd et faktum. Federer begynte å gjøre en del enkle feil. Stan "the Man" utnyttet mulighetene han fikk og ga seg ikke før han hadde tatt settet 6-1.

Wawrinka fikk behandling for sitt høyre kne før det tredje settet. Det syntes å ha hjulpet, for han satte opp tempoet som Federer ikke helt hang med på.

Han åpnet det fjerde settet ved å bryte Federers serve. Det var det sjette gamet på rad og det var det tredje strake bruddet til Wawrinka i kampen. Federer klarte derimot å bryte tilbake til 1-1. På stillingen 4-4 koblet Wawrinka ytterligere grep om settet da han brøt til 5-4 og servet hjem settet blankt til 6-4.

For første gang på 22 møter måtte en kamp mellom de to spillerne avgjøres i et femte sett. Foran det avgjørende settet måtte Federer ha medisinsk behandling. De to fulgte hverandre, men Federer måtte slite litt mer for å holde sine servegame. Først og fremst fordi Wawrinka begynte å returnere bedre.

Sju år siden sist

På stillingen 3-2 fikk derimot Wawrinka problemer, og Federer kunne bryte til 4-2. Han gjorde ingen flere feil i kampen og tok hjem settet 6-3.

For sju år var Federer i sin siste i finale i Australian Open. Den siste seieren av 17 i Grand Slam-sammenheng var for øvrig i Wimbledon i 2015.

Roger Federer har vunnet Australian Open fire ganger (2004, 2006, 2007 og 2010).

Wawrinka har tre Grand Slam-titler å se tilbake på. Han vant i Australia i 2014, Roland-Garros i 2015 og US Open i 2016.

Søndagens finale spilles mellom Federer og vinneren av fredagens semifinale mellom Rafael Nadal og Grigor Dimitrov.

