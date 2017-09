Federer-Nadal-duell på gang i US Open

Roger Federer er et steg nærmere et møte med Rafael Nadal i US Open i tennis.

Begge er klare for fjerde runde etter seier natt til søndag norsk tid. Federer slo Feliciano López 6-3, 6–3 og 7–5.

Nå kan han møte Nadal i semifinalen fredag om begge vinner sine kommende kamper.

– Bra med en forandring etter alle disse årene, sier Federer om muligheten for å møte Nadal.

Senere i høst kan det også være at Nadal og Federer spiller double sammen i en kamp mellom verdenslaget og europalaget.

Slik gikk det i de andre 3.-rundekampene: Nadal – Leonardo Mayer 6–7 (3/7), 6-3, 6-1, 6-4, Aleksandr Dolgopolov – Viktor Troicki 6-1, 6-0, 6-4, David Goffin – Gaël Monfils 7-5, 5-1, Monfils ga opp, Andrej Rublev–Damir Dzumhur 6-4, 6-4, 5-7, 6-4, Philipp Kohlschreiber–John Millman 7-5, 6-2, 6-4, Juan Martín del Potro–Roberto Bautista 6-3, 6-3, 6–4 og Dominic Thiem Adrian Mannarino 7-5, 6-3, 6–4.

(©NTB)

