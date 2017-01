Feilkjøring ødela for Johnsrud Sundby

ANNONSE

OBERSTDORF / GRENSEN (Nettavisen): Det ble voldsom dramatikk da Martin Johnsrud Sundby plutselig hadde tatt en feil sving like etter skibyttet, og plutselig ramlet ned på resultatlistene.

Han jobbet seg vei oppover resultatlistene, og var med mot slutten. I spurten ble sammenlagtsleder Sergey Ustiugov et nummer for stort for nordmannen, og tok seieren på den tredje etappen.

- Det er ikke mye å snakke om. Jeg er tjukk i hodet som ikke har gått igjennom løypa på forhånd. Det var jo helt evneveikt. Jeg turte ikke skjære over til høyre med frykt for å bli diska så jeg måtte gå tilbake, sa Johnsrud Sundby til NRK etter etappen.

- Dette må jeg ta på kvota for evneveik gåing. Jeg er ikke verdens beste skiløper for øyeblikket. Det er det en russer som er.

Sammenlagt leder russeren Ustiugov med 29,5 sekunder ned til Martin Johnsrud Sundby. Neste norske på lista, Emil Iversen, ligger 1.16.18 bak Ustiugov.

- Mye drama



Nordmannen lå godt an i front, men svingte av for tidlig og tilbake inn mot der skibyttene skjedde. Johnsrud Sundby forstod feilen kort tid etter og svingte i hui og hast, men da hadde skaden skjedd.

- Nå er det mye drama her, dette er ting som ikke skal skje. Noen har sovet i timen, sa sportssjef Vidar Løfshus til NRK like etter at Johnsrud Sundby hadde forstått feilen sin.

Da Johnsrud Sundby falt av var det den gamle ringreven Dario Cologna som tok intiativ og tok kontroll foran franske Maurice Manificat og sammenlagtsleder Sergey Ustiugov.

- Ustiugov går til etter at Martin går feil og det mener jeg er usportslig. Han går jo ikke feil med vilje, og det er midt i skøytedelen. De trenger ikke vente, men de kunne holdt samme fart. Du trenger ikke markere at han som er nummer to går feil, sa Didrik Tønseth etter etappen.

Nordmannen måtte gjøre mye av jobben på nytt, men jobbet seg oppover resultatlistene på mesterlig vis. Mot slutten hadde han tatt igjen forspranget til de andre og ledet etter 17 kilometer.

Mot slutten ble det en kamp mellom nordmannen, Ustiugov og Cologna. Der viste den russiske spurtkanonen seg frem, og hamret til. Johnsrud Sundby klarte ikke å holde tritt og måtte ta den sure andreplassen.

- Første delen av etappen var tøff for meg og jeg ville bare holde meg innenfor topp ti. Når jeg fant ut at jeg lå godt an så bestemte jeg meg for å gå på. Jeg ville være best i dag, sa Sergey Ustiugov til FIS etter rennet.

Knall og fall



Det ble en dramatisk start på den tredje etappen av Tour de Ski, for på vei ned den første bakken var det flere av utøverne som krasjet og falt. Blant dem var norske Sjur Røthe og Andrey Larkov, som lå som nummer fire sammenlagt før etappen.

- Dette er jo nesten en parodi, sa NRK-kommentator Jann Post i det flere av utøverne deiset i bakken kort tid inn i etappen. Den elendige starten så ut til å ødelegge etappen for Larkov, mens Røthe jobbet seg oppover.

For Sjur Røthe skulle vondt bli verre. For etter rundt 18 kilometer så falt Røthe igjen og ble hektet helt av tetkampen mot slutten av den tredje etappen.

- Han ene russeren og ene franskmannen var visst ikke så gira på at jeg skulle være med. Jeg jobbet jevnt etter første fallet og hadde roen. Etter fall to hadde jeg ikke sjans, sa Røthe etter etappen.

For Finn Hågen Krogh er årets tour over etter at han brøt like etter skibyttet. Altaværingen bekreftet til NRK etter etappen at han nå gir opp årets Tour de Ski.

- Det er kjedelig å stå her. Jeg kjente etter dag to av ting ikke var helt som de skulle. Det har vært litt tett og noe allergi har satt meg ut av spill. Nå er det vel å dra hjem og se de siste rennene på TV, sa Hågen Krogh til NRK etter etappen.