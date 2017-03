ANNONSE

USA er favoritter som vertskap for fotball-VM i 2026. Donald Trumps innreiseforbud kan skape problemer for denne søknaden.

Under et besøk i London torsdag, sa Fifa-president Gianni Infantino at det er en forutsetning av vertslandet slipper inn borgere fra de land som skal delta i VM.

- Respekt for Trump



- Et hvert lag som kvalifiserer til fotball-VM, inkludert lagets supportere og støtteapparat, har selvfølgelig behov for tilgang til landet der VM skal avholdes. Hvis ikke blir det ikke VM. Det er åpenbart, sier Infantino.

TRUMP: Fifa-toppen sier han respekterer Trumps avgjørelser for USA, og at USA selv må avgjøre om de kan etterkomme de krav som Fifa stiller til landene som søker om å avholde VM.

I 2026 skal 48 lag delta i VM-sluttspillet. Hittil omfatter USAs innreiseforbud Iran, Syria, Libya, Somalia, Sudan og Jemen. Blant disse nasjonene har Iran den høyeste Fifa-rankingen med plass 33.

Infantino sa under møtet at han har stor respekt for Donald Trump, og at han stoler på at Trump gjør hva som er best for USA.

- I verden er det mange land som har forbud, reiseforbud, visumkrav og så videre.

Kan også få betydning for OL



Han sa at Fifa nå er iferd med å ferdigstille kravene som skal stilles til vertskaplandet i 2026.

- Kravene vil være tydelige. Så er det opp til hvert enkelt land om de ønsker å søke, basert på disse kravene. Det er generelle sportslige krav, sa Infantino.

Hvis Den olympiske komite har lignende krav som Fifa, vil Trumps innreiseforbud også kunne få betydning for Los Angeles sin søknad om å holde Sommer-OL og Paralympics i 2024.

