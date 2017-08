Fitim Azemi klar for Vålerenga

Kommer fra israelsk fotball.

Fitim Azemi har signert for Vålerenga. Det bekrefter Oslo-klubben på sine hjemmesider fredag. 25-åringen ankommer de kongeblå etter et opphold i israelske Maccabi Haifa.

Spissen fikk kun seks kamper i den israelsk toppserien etter at han ble hentet av daværende sportsdirektør Tor-Kristian Karlsen.

Han har en fortid i både Follo og Bodø/Glimt, og for sistnevnte hamret han inn 12 mål i 2016-sesongen før turen gikk til Israel.

Vålerenga har tildelt Azemi drakt nummer ni, og opplyser at han er spilleklar for de kongeblå allerede til mandagens oppgjør mot Tromsø hjemme på Ullevaal.

Til Nettavisen har Azemi tidligere uttalt at han gjerne kunne tenke seg å spille fotball i den norske hovedstaden.

- Jeg vil som alle andre fotballspillere gå til en storklubb, og Vålerenga er ganske høyt på den lista. Guttedrømmen alle gutta i oppveksten på Ski hadde, var å spille for Vålerenga. Vi vokste opp med Vålerenga - Lillestrøm og Vålerenga - Lyn som derbyer, og drømmen var å spille for Vålerenga. Det hadde vært kult, sa Azemi til Nettavisen da det var ventet at han skulle forlate Bodø/Glimt.

Dermed blir Azemi Vålerengas andre signering denne sommeren, etter at de sikret seg Adam Kwarasey Larsen fra danske Brøndby tidligere denne sommeren.