Fitim Azemi nærmer seg Maccabi Haifa

Fitim Azemi har valgt å signere for israelske Maccabi Haifa. Nordmannen er på plass i den israelske storklubben, og forventer å gå igjennom den medisinske sjekken innen kort tid.

- Jeg reiser jo ikke fem timer med fly for å komme og se på landet. Nå skal jeg igjennom den medisinske sjekken, og så får vi se om vi blir enige, sier Azemi til Nettavisen.

På sosiale medier har det siden dukket opp bilde av Azemi på flyplassen i Israel iført Maccabi Haifa-skjerf. Dermed ser det ut til at 24-åringen slår følge med Hólmar Örn Eyjólfsson som forlot Rosenborg til fordel for Maccabi Haifa.

Fitim Azemi is in israel and set to sign with Maccabi Haifa pic.twitter.com/qTJtKRnDyA — ron (@RonBoris10) January 21, 2017

- Forhåpentligvis går alt i orden slik at jeg får signert, sier Azemi selv som var på treningsanlegget til Maccabi Haifa da Nettavisen slo på tråden.

Azemi har tidligere bekreftet at det var interesse fra Vålerenga i Norge, men at han siden ikke har hørt noe. Til Nettavisen fortalte Azemi at osloklubben fikk et bud avslått av Bodø/Glimt.

- Maccabi Haifa er jo en stor klubb og det er en fin mulighet for meg til å utvikle meg videre på. Dette er jo en av de største klubbene i Israel og har mye historie. I tillegg har de spilt Europa League-kvalifisering senest i fjor, sier Azemi.

Nettavisen forsøkte søndag formiddag å komme i kontakt med Bodø/Glimt-trener Aasmund Bjørkan uten hell.