Fjerdeplass til Christiansen på 800 meter i VM

Den norske 20-åringen imponerte i Budapest.

Den norske svømmeren Henrik Christiansen svømte onsdag inn til 4.-plass under finalen på 800 meter fri under VM i ungarske Budapest.

Han noterte seg for tiden 7.44,21 på distansen.

Det er ny norsk rekord.

- Utrolig sterkt



Trener Ronnie Anstensen mener Christiansen gjorde alt riktig.

- Kanonbra, sier han til Nettavisen.

- Veldig bra, perfekt timet. Negativ split. Andre 400 raskere enn den første. Kunne ikke vært bedre splittet, sier treneren rett etter løpet.

Nå er treneren spent på hva eleven kan utrette på 1500 meter i VM.

- Jeg gleder meg til den. Det blir bra. Jeg satser på pers der, også, sier han.

- Tror du han kan ta medalje der?

- Jeg aner ikke, har ikke kontroll på de andre. Men perser han er alt mulig, mener treneren.

Den tidligere toppsvømmeren Lavrans Solli lot seg også imponere av Christiansens løp og sier følgende til Nettavisen:

- Utrolig sterkt! Fantastisk å se at Henrik er tilbake og perser. Er nok en utrolig god boost før 1500 meter! Helt sikkert veldig deilig å snu trenden fra rett over pers til rett under. Best når det gjelder er vel en god beskrivelse av dagens løp, sier Solli til Nettavisen.

NRK-ekspert Aleksander Hetland var også imponert over 20-åringen.

- Kanonsterkt, kommentere han underveis i løpet.

- Sterk på trening



Christiansens trener sa til Nettavisen før løpet at 20-åringen har trent meget bra i forkant av årets VM i Budapest.

- Han hadde litt stang ut forrige sesong med sykdom før både OL og VM, men har vært i god trening i hele år. Han har vært veldig sterk på trening det siste halve året, men det har vært litt stang ut på de kortere øvelsene. Hovedfokus har vært 800 meter og 1500 meter, forteller treneren.

Nordmannen har forberedt seg godt til mesterskapet, forteller treneren og avslører at Christiansen nå også har begynt å trene annerledes.

TRENER: Ronnie Anstensen jobber tett med Henrik Christiansen.

- Han har vært på høydeleir i mai, så hadde han et par gode konkurranser i Barcelona og Canet i juni før han har vært på treningsleir med klubb og landslag før VM. Treningene hans har vært bra og han er godt i rute til å sette pers. Fokuset har vært spesielt på å forbedre vendinger og taklengde. Vendingene hans har blitt bedre, sammenlignet med tidligere.

- Startet med styrke



- I tillegg har han startet med styrketrening i år, sier treneren.

- Hvorfor har han ikke gjort det tidligere?

- Har ikke sett behovet for det. Han var i voldsom utvikling inntil i fjor så da var det ikke noe vits å legge inn noe nytt, svarer treneren.

Christiansen er regnet som én av Norges beste svømmere og tok en femteplass på samme distanse under VM i 2015.

Han har også et sølv på 400 meter fri fra langbane-EM i London i 2016 og en bronse på 1500 meter fri fra kortbane-EM i 2015.

20-åringen deltok også under OL i Rio sist sommer.

