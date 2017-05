Florø sendte Sogndal ut av cupen

ANNONSE

Cupbomben smalt da eliteserielaget Sogndal måtte gi tapt for Florø, som spiller i OBOS-ligaen. Vestlandslaget har tatt fattige syv poeng på sine ti første kamper og er nye i ligaen for sesongen.

Scoringer av Rashad Muhammed og Monir Benmoussa sørget for at Florø har grunn til å være optimistiske inn i den neste cuprunden. Christer Husa var uheldig og scoret selvmål for Florø, men hjemmelaget red av stormen og vant 2-1.

Også Bodø/Glimt krasjet ut av cupens tredje runde da Elverum ble for sterke på Aspmyra. Amor Layouni og Carlos Gaete scoret målene for bortelaget, mens Joachim Osvold og Ulrik Saltnes fikset scoringene for Glimt.

I straffesparkkonkurransen var det uansett gutta fra Elverum som trakk det lengste strået, og senket OBOS-ligalederen. Laget fra Hedmark ligger for øyeblikket på 11. plass i OBOS-ligaen.

Det så lenge ut til at også Vålerenga skulle ryke borte mot tredjedivisjonslaget Ørn-Horten, og de blåkledde trengte ekstraomganger for å ta seg videre.

I den første ekstraomgangen fant uansett Herman Stengel veien til nettmaskene med et herlig frispark. Kort tid etter var hjemmelaget kun centimetre fra å utligne da Alex Krawiec fikk sjansen fra rundt elleve meter.

Han satte sitt forsøk utenfor, og dermed slapp Ronny Deila og hans menn med skrekken. Vålerenga er klare for neste runde av cupen.

Forlenget spilletid



Også Stabæk måtte ut i forlenget spilletid da de møtte Notodden borte onsdag. Erlend Hustad gav hjemmelaget ledelsen, før Moussa Njie utlignet for Toni Ordinas' menn.

I den andre ekstraomgangen fant El-Hadji Ba veien til nettmaskene på ny for bæringene, og like etter var også Alex Nimely på farten.Luc Kassi fikk æren av å sette kronen på verket da Stabæk unngikk en skrell, og tok seg videre med 4-1.

Også Haugesund måtte ut i 2 x 15 ekstra da de ikke klarte å overliste Egersund i ordinær tid. Det ville seg omsider for Erik Hornelands menn da Fredrik Knudsen og Ibrahim Shauibu fant veien til nettmaskene.

Sondre Norheim klarte å skape ny spenning i oppgjøret helt på tampen, men Haugesund tok seg videre med 2-1.

For flere av de andre eliteserielagene ble det oppskriftsmessig avansement til den neste runden av cupen.

Matthias Vilhjálmsson scoret hattrick da regjerende cupmester Rosenborg beseiret Levanger 4-2 på bortebane. Pål André Helland scoret RBKs første mål fra straffemerket, mens Horenus Tadesse og Robert Stene reduserte for hjemmelaget.

Ingen problemer



Marlinho ordnet tidlig ledelse for Aalesund som var på besøk hos Kjelsås, og så seg aldri tilbake. Oslo-klubben klarte aldri å skape fornyet spenning mot «tangotrøyene».

Heller ikke Kongsvinger klarte å gjøre ting spennende på hjemmebane mot Sarpsborg. Patrick Mortensen, Matti Lund Nieslsen, Ole Jørgen halvorsen og Kristoffer Zacahariassen fant alle nettet i østfoldingens 4-0-sier mot fjorårets cupfinalist.

Tromsø sikret seg avansement med 3-1 borte mot Fløya etter scoringer av Thomas Lehne Olsen, Morten Gamst Pedersen og Mikael Ingebrigtsen, mens Brann tok seg videre med 2-0 over Nest-Sotra. Jakob Orlov stod for begge målene.

Det ble målrik affære mellom Ullensaker/Kisa og Lillestøm, men til slutt skulle Eliteserie-laget trekke det lengste strået. Bonke Innocent, Simen Rafn, Simen Kind Mikalsen og Ifyeani Matthew ordnet scoringene da Arne Erlandsens menn vant 4-2.

Odds avansement var aldri i tvil da de møtte Flekkerøy. Oliver Berg satte to scoringer, før Stefan Mladenovic fastsatte sluttresultatet til 3-0. Dermed er også Dag-Eilev Fagermo og hans gutter videre.

Jean Alassane Mendy og Daouda Bamba scoret tidlig i den andre omgangen da Kristiansund tok seg videre mot Ranheim. Christian Michelsens gutter vant 2-0.

RESULTATER I CUPENS TREDJE RUNDE

Bodø/Glimt - Elverum 2-2 (6-7 etter ekstraomganger)

Egersund - Haugeusnd 1-2 (etter ekstraomganger)

Fløya - Tromsø 1-3

Florø - Sogndal 2-1

Kjelsås - Aalesund 0-1

Kongsvinger - Sarpsborg 0-4

Levanger - Rosenborg 2-4

Nest-Sotra - Brann 0-2

Notodden - Stabæk 1-4 (etter ekstraomganger)

Ørn-Horten - Vålerenga 0-1 (etter ekstraomganger)

Ranheim - Kristiansund 0-2

Ullensaker/Kisa - Lillestrøm 2-4

Flekkerøy - Odd 0-3