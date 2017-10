- Aalesund ville hente inn Tom Nordlie som redningsmann

Eurosport hevder den nedrykkstruede klubben allerede har vært i kontakt med den profilerte treneren, men at de fikk nei.

Eurosport skriver mandag kveld at Aalesund ville forsterke det sittende trenerteamet med Nordlies kompetanse ut sesongen, som et ledd i jakten på fornyet eliteseriekontrakt.

Også Sunnmørsposten melder dette mandag kveld.

Den nåværende Skeid-treneren og NRK-eksperten skal allerede ha takket nei til forespørselen.

Årsaken skal ifølge Eurosport blant annet ha vært at ikke alle i klubben var positive til en slik løsning. Trenerteamet skal ha stilt seg på bakbeina mot å få inn Nordlie, får Sunnmørsosten opplyst.

- Aalesund har store nok utfordringer. Derfor vil jeg ikke bidra til ytterligere støy ved å kommentere dette, skriver Nordlie i en SMS til Eurosport.no.

Aalesund skal ikke ha ønsket å sparke sittende hovedtrener Trond Fredriksen, men Nordlies historikk som en redningsmann skal ha gjort at de ønsket å knytte ham til seg utover høsten. Tanken var at Nordlie og Fredriksen sammen skulle jobbe for å berge plassen.

Skeid, som er Nordlies nåværende klubb, bekrefter overfor Eurosport at en klubb fra Eliteserien har vært interessert i trenerens tjenester, men ønsker ikke å uttale seg om hvilken klubb det er.

Med fire runder igjen av Eliteserien ligger Aalesund på direkte nedrykksplass to poeng bak Tromsø på kvalik.

Mest sett siste uken