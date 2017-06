- Arsenal i ferd med å sikre seg Lacazette

ANNONSE

Den velinformerte BBC-journalisten David Ornstein melder fredag ettermiddag at Premier League-klubben Arsenal er i ferd med å bli enig med franske Lyon om en overgangssum for spissen Alexandre Lacazette.

Han påpeker imidlertid at forhandlingene ikke er sluttført og at det ventes at Arsenal setter ny overgangsrekord for å sikre seg spilleren.

Arsenal are close to agreeing a deal to sign Lyon striker Alexandre Lacazette. Negotiations continuing, expected to be club record fee #AFC — David Ornstein (@bbcsport_david) June 30, 2017

Per nå er det tyske Mesüt Özil som er klubbens dyreste spiller gjennom tidende. Han kostet rundt 39,9 millioner pund i 2013.

The Telegraph melder det samme og hevder at partene er svært nær enighet om overgangssummen. Det skal være snakk om en sum på litt over 50 millioner euro, og i tillegg vil det være en solid pakke med bonuser som kan bli utløst hvis Lacazzette innfrir visse vilkår.

Ifølge The Telegraph håper Arsenal å ha en avtale klar innen kort tid og klubben ønsker å presentere spissen allerede tidlig i neste uke.

Appears this may get done early next week. Arsenal close on Lacazette. https://t.co/CKzWtrx2cU — Jason Burt (@JBurtTelegraph) June 30, 2017

Lacazette har de siste årene vært én av Europas mest ettertraktede spisser og han har bøttet inn mål for Lyon i den franske ligaen.

Sist sesong banket 26-åringen inn 37 mål på 45 kamper for klubben. I ligaen scoret han 28 av disse målene på 30 opptredener.

Totalt har han scoret 129 mål på 275 kamper for Lyon.

Spissen har 11 kamper og ett mål for det franske landslaget.

Lacazette var tidligere i sommer koblet med en overgang til spanske Atletico Madrid, men den avtalen skal angivelig ha strandet når Atletico ble ilagt et forbud mot å registrere nye spillere i dette overgangsvinduet.

Det ser Arsenal nå til å utnytte seg av.

Londonklubben har så langt sikret seg den bosniske backen Sead Kolasinac fra Schalke 04 på gratis overgang denne sommeren, og Lacazette vil demed bli den andre spilleren inn porten på Emirates.

Samtidig kobles fortsatt stjernen Alexis Sanchez bort fra londonklubben og Manchester City skal være svært interessert i chileneren.

